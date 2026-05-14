وزير الخزانة الأمريكي: واشنطن وبكين تخططان لإنشاء مجلس تجاري

أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن وبكين تخططان لإنشاء مجلس تجاري لمناقشة التجارة في القطاعات التي لا تعتبر "حرجة" بالنسبة للولايات المتحدة.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف مباحثاته مع الرئيس الصيني بأنها إيجابية وبناءة ، مشيرا إلى أن العلاقات مع الصين تنمو منذ تأسيس الولايات المتحدة إلى اليوم.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات له خلال مأدبة عشاء رسمية أقامها له نظيره الصيني : لدينا فرصة لإيجاد مستقبل يسوده تعاون وازدهار أكبر مع الصين.

كما دعا ترامب الرئيس الصيني لزيارة الولايات المتحدة في 24 سبتمبر المقبل.

ومن جانبه ، ذكر الرئيس الصيني شي جين بينغ أن زيارة الرئيس الأمريكي ترامب إلى بيكين تاريخية ، مشيرا إلى أن نهضة الصين وشعار "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" يمكن أن يسيرا جنبا إلى جنب.



وذكر الرئيس الصيني أن الولايات المتحدة والصين تستفيدان من التعاون وتخسران في المواجهة ، داعيا إلى أن الصين والولايات المتحدة يجب أن تصبحا شريكتين لا خصمين.