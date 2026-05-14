تايوان : الصين تُشكل الخطر الوحيد على السلام والاستقرار الإقليميين

أكدت وزارة الخارجية التايوانية أن الصين تُشكّل “الخطر الوحيد” على السلام والاستقرار الإقليميين، وذلك بعد أن حذّر الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب من أن قضية تايوان قد تؤدي إلى صراع بين البلدين.

وفي بيان لها ، قالت وزارة الخارجية التايوانية : إن سلطات بكين تشكّل حالياً الخطر الوحيد على السلام والاستقرار الإقليميين، وأن المضايقات العسكرية من جانب الصين وأنشطتها في المنطقة الرمادية حول تايوان والمنطقة دليل على ذلك.

وأضافت الخارجية التايوانية في بيانها : بكين لا تملك أي حق في تقديم أي مطالبات باسم تايوان دولياً.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد قال في محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تايوان هي أهم قضية في العلاقات الأمريكية الصينية، وإن سوء التعامل معها قد يؤدي إلى صراع وأزمة بالغة الخطورة بين واشنطن وبكين.