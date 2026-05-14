تشكيل برشلونة تحت 19 عاما لمواجهة تينيريفي في كأس الأبطال

أعلن بول بلانيس المدير الفني لفريق شباب برشلونة تحت 19 عاما تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراته المرتقبة التي تجمعه أمام نظيره تينيريفي ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال.

ويلتقي فريق برشلونة للشباب، تحت 19 عامًا، نظيره تينيريفي في المباراة الحاسمة التي تجمع بينهما ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي لبطولة بطولة كأس الأبطال للشباب نسخة 2026، ظهر اليوم الخميس.

ويشهد تشكيل فريق برشلونة للشباب تحت 19 عامًا، تواجد حمزة عبد الكريم المعار من صفوف الأهلي ضمن التشكيل الأساسي في مباراة تينيريفي الحاسمة.

تشكيل برشلونة تحت 19 عامًا أمام تينيريفي في كأس الأبطال

في حراسة المرمى: إيكر رودريجيز.

في خط الدفاع: جويليم - حفيظ - كوروما - باسكير.

في خط الوسط: فيار - يونيت - إيو.

في خط الهجوم: حمزة عبد الكريم - تونكارا - أليكس.