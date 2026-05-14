أحكام الحلق والتقصير في الحج والعمرة وضوابطها للرجال والنساء
رياضة

ختام منافسات النسخة الحادية عشرة من دوري مراكز الشباب بمحافظة مطروح

عبدالله هشام

اختتمت وزارة الشباب والرياضة فعاليات دوري مراكز الشباب في نسخته الحادية عشرة بمحافظة مطروح، بالمباراة النهائية التي جمعت بين فريقي مركز شباب أبو ميلاد ومستقبل العميد، حيث نجح الأخير في حصد اللقب للعام الثالث على التوالي، بحضور عدد من قيادات الوزارة، والقيادات التنفيذية والشعبية والرياضية والإعلامية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وأكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور مصطفى زمزم، مساعد الوزير لتطوير مراكز الشباب والتنمية المجتمعية، أن دوري مراكز الشباب أصبح أحد أهم المشروعات الرياضية التي تنفذها الوزارة، لما يحققه من انتشار واسع داخل المحافظات، ودوره في إتاحة الفرصة أمام الشباب لممارسة الرياضة بشكل منتظم، واكتشاف العناصر الموهوبة القادرة على تمثيل الأندية والمنتخبات مستقبلاً.

وقال إن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بمشروعات اكتشاف الموهوبين، من خلال دعم مراكز الشباب، باعتبارها الأكثر انتشاراً على مستوى جميع المحافظات، وتنمية مشروعاتها في مختلف المجالات، خاصة الرياضية منها، في ضوء توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

وشهدت النسخة الحالية مشاركة 14 فريقاً بإجمالي 420 لاعباً، إلى جانب 100 فرد من الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، فيما أُقيمت 60 مباراة على ملاعب مركز التنمية الشبابية بمطروح، ومركز شباب الهلال، ومركز التنمية الشبابية بالحمام، وأسفرت المنافسات عن تسجيل 197 هدفاً، في أجواء اتسمت بالحماس والروح الرياضية والتنظيم المميز.

وفي ختام البطولة، تُوج مركز شباب مستقبل العُميد بمدينة الحمام بالمركز الأول للعام الثالث على التوالي، عقب فوزه على مركز شباب أبو ميلاد بمدينة براني بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة النهائية بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، فيما حصل مركز شباب وادي الرمل بمدينة مرسى مطروح على المركز الثالث، وجاء مركز التنمية الشبابية بالحمام في المركز الرابع.

وشهد الحفل الختامي تكريم الفرق الفائزة واللاعبين المتميزين، وسط أجواء احتفالية عكست النجاح الكبير الذي حققته البطولة هذا العام، وما تمثله من قيمة رياضية ومجتمعية تسهم في دعم الحركة الرياضية داخل محافظة مطروح.

ويُشار إلى أن اللاعب محمد السيد، لاعب مركز شباب مستقبل العُميد، يُعد نموذجاً ناجحاً لما يحققه المشروع من اكتشاف للمواهب، بعدما تألق خلال مشاركته بالدوري، وواصل مشواره الرياضي حتى ساهم في صعود فريق بترول أسيوط إلى الدوري الممتاز.

