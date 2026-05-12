اتحاد اليد يكرم أبطال أفريقيا بحضور وزير الشباب والرياضة

وسط أجواء احتفالية مبهجة، أقام الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي، مساء اليوم الثلاثاء، احتفالية كبرى لتكريم المنتخب الوطني الأول للرجال عقب تتويجه بلقب بطولة أفريقيا الأخيرة، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وشهد الحفل حضور وزير الشباب والرياضة الكابتن جوهر نبيل، إلى جانب قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد بالكامل، في أمسية خاصة للاحتفاء بإنجاز جديد يضاف إلى سجل نجاحات كرة اليد المصرية.

وجاء تكريم أبطال منتخب مصر تقديرًا لما قدمه الفريق من أداء مشرف ومستويات قوية خلال مشواره بالبطولة، والتي تُوجها بالحفاظ على زعامة القارة الأفريقية، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة كرة اليد المصرية على مختلف المستويات.

وشهدت الاحتفالية تكريم لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني والإداري والطبي، وسط أجواء تليق بالأبطال الذين واصلوا كتابة التاريخ ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل القارية والدولية.

وأعرب الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر عن سعادتهم الكبيرة بالتكريم، مؤكدين أن هذه اللفتة تمثل دافعًا قويًا لمواصلة تحقيق النتائج المميزة، والاستمرار في المنافسة على أكبر البطولات العالمية خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أعرب الكابتن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بحضور احتفالية تكريم أبطال منتخب اليد، مؤكدًا أن كرة اليد المصرية أصبحت دائمًا على قدر التطلعات، في ظل امتلاكها جيلًا مميزًا من اللاعبين القادرين على المنافسة بقوة في مختلف البطولات القارية والعالمية.

فيما أكد الكابتن خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أن تكريم المنتخب الوطني الأول يأتي تقديرًا للمستويات المميزة التي يقدمها الفريق خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من العمل والجهد من أجل تحقيق طموحات الجماهير المصرية والمنافسة على أكبر البطولات العالمية.