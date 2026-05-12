أدفوكات يعود لتدريب منتخب كوراساو

عاد المدرب الهولندي ديك أدفوكات لقيادة منتخب كوراساو في نهائيات كأس العالم 2026، بعد استقالة خلفه ومواطنه فريد روتن، وفق ما أكدّ الاتحاد المحلي لكرة القدم الثلاثاء.

وقال رئيس اتحاد كرة القدم في كوراساو غيلبرت مارتينا في رسالة عبر الهاتف لوكالة فرانس برس "أدفوكات عائد إلى منصبه". وكان أدفوكات، البالغ من العمر 78 عاماً، قد قاد المنتخب خلال مشوار التأهل التاريخي إلى النهائيات، قبل أن يقدّم استقالته بعد ثلاثة أشهر لأسباب تتعلق بالحالة الصحية لابنته.

وتولى مواطنه روتن المهمة خلفاً له، إلا أن المنتخب تلقى هزيمتين وديتين قاسيتين في مارس الماضي أمام أستراليا المشاركة أيضاً في المونديال 1-5 وأمام الصين 0-2.

وأعلن الاتحاد الكروي في كوراساو الاثنين استقالة روتن (63 عاماً) عقب "محادثات بنّاءة" مع مسؤولي الاتحاد. وتشير تقارير إعلامية هولندية إلى أن أدفوكات وافق على العودة إلى منصبه السابق بعد تحسن الحالة الصحية لابنته.