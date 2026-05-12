افتتاح معرض الأنشطة الطلابية المبتكرة بجامعة دمياط

افتتح الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، والأستاذ الدكتور حسام عثمان ، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار، اليوم ، معرض الأنشطة الطلابية المبتكرة ومخرجات التدريب الميداني، بمشاركة طلاب كليات الهندسة ، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والفنون التطبيقية، والآداب ، والتربية النوعية ، وعلوم الرياضة، وذلك في إطار دعم الجامعة للابتكار وريادة الأعمال وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي.

جاء ذلك بحضور الدكتور المتولي مصطفى سليم ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور محمد عبده عماشة ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد شهاب ، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وبدأت فعاليات الافتتاح بفقرات غنائية قدمتها طالبات مدرسة المنتزه الإعدادية بنات، والتي جاءت نتاجًا للتدريب الميداني لطلاب قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، تحت إشراف الدكتورة نورا فتحي، والإشراف العام للأستاذة الدكتورة هدى عبد النبي ، وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتفقد رئيس الجامعة ونائب الوزير أجنحة المعرض التي ضمت مجموعة متنوعة من المشروعات الطلابية الابتكارية في المجالات التكنولوجية والهندسية والرياضية والفنية والإنسانية، والتي جاءت جميعها تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بأقسام الكليات المختلفة ، حيث عكست المشروعات مستوى متميزًا من الإبداع والتطبيق العملي لأفكار تخدم المجتمع وتواكب التطور التكنولوجي.

وشهد جناحا كليتي الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي عرض عدد من المشروعات التكنولوجية المتطورة، التي تناولت تطبيقات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والنظم الذكية، من بينها مشروعات لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، وأنظمة التأمين والمراقبة الذكية، ومشروعات المنازل الذكية، إلى جانب تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمتابعة صحة الأم والجنين، وتطبيقات أخرى لذوي الهمم ، ونظم ذكية لمحاكاة الكوارث ، بالإضافة إلى مشروعات المدن الذكية والأنظمة الزراعية المتكاملة، بما يعكس قدرة الطلاب على توظيف التكنولوجيا الحديثة في إيجاد حلول عملية للتحديات المجتمعية.

كما تضمن جناح كلية التربية النوعية عددًا من المشروعات المتميزة لطلاب قسم إعداد معلم الحاسب الآلي، والتي ركزت على توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في العملية التعليمية، إلى جانب مشروعات لقسم الاقتصاد المنزلي شملت أعمالًا فنية ومشغولات يدوية مبتكرة، ومشروعات لإعادة تدوير وتشكيل النسيج، بما يعزز ثقافة الاستدامة والحفاظ على البيئة وتنمية الصناعات اليدوية والإبداعية.

وفي كلية علوم الرياضة، عرض أعضاء هيئة التدريس والطلاب عددًا من المشروعات التطبيقية التي تمزج بين العلوم الرياضية والتكنولوجيا الحديثة، من بينها مشروع تصميم أداة توازن ذكية لتحسين كفاءة الجهاز الدهليزي والتحكم العضلي العصبي للأطفال، ومشروع تصميم سلة تفاعلية تعتمد على تطبيقات الهندسة الرياضية والتقنيات الحديثة لتطوير الأداء المهاري والتدريبي في كرة السلة، بما يسهم في دعم مجالات التدريب الرياضي والتأهيل الحركي.

كما ضم جناح كلية الفنون التطبيقية مجموعة من الأعمال والمشروعات الفنية والمنحوتات ، إلى جانب مجموعة من تصميمات الأثاث العصري التي عكست مهارات الطلاب الإبداعية في مجالات التصميم الداخلي والأثاث والتطبيقات الفنية المختلفة، فيما عرضت كلية الآداب عددًا من المجلات العلمية لقسمي الإعلام والاجتماع ، والمشروعات التطبيقية بقسم نظم المعلومات الجغرافية، والتي تناولت توظيف التقنيات الرقمية والخرائط الذكية في خدمة التنمية المجتمعية.

وأشاد الدكتور حسام عثمان بالمستوى المتميز للمشروعات الطلابية، مؤكدًا أن الجامعات المصرية تمتلك طاقات شبابية قادرة على الابتكار والإبداع، وأن دعم هذه الأفكار وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتطبيق يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الدولة في مجال الابتكار وريادة الأعمال.

ومن جانبه، أكد الدكتور حمدان ربيع المتولي حرص جامعة دمياط على دعم الطلاب المبدعين وتوفير البيئة المناسبة لتنمية قدراتهم الابتكارية، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة التطبيقية والمشروعات التي تربط الدراسة الأكاديمية باحتياجات المجتمع وسوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.

اقرأ أيضا

https://www.elbalad.news/6968815