غلق مخبز بدمياط لإنتاجه خبزا ناقصا في الوزن

شنت المهندسه هند مساعد وكيل وزارة التموين بدمياط قرار بغلق احد المخابز البلديه لانتاجه خبزا ناقص وزن بمقدر 25جرام في متوسط وزن الرغيف وضبط عدد من المخلفات في بعض المخابز الاخري.



وقد قامت الحمله في فجر اليوم برئاستها وبرفقه ايهاب العطار وكيل المديرية و محمدالمهدي مدير اداره البندر .

وتستهدف الحملة الرقابه علي المخابز والانشطه التموينيه والرقابه علي الاسواق وضبط الاسعاروالمخالفات و تشديد الرقابه علي كافه مستودعات البوتاجاز لضمان توفير اسطوانه البوتاجاز للمواطنين وتشديد الرقابه علي توزيع الحصص والحد من الغش والتأكد من وصول الدعم لمستحقيةبدائره المحافظه.

وعليه اسفرت الحملات التموينيه عن تحرير 58محضر

في مجالات مختلفه كالمخابز والأسواق والمواد البترولية والمحال التجارية.

وشددت المهندسة هند محمود وكيل الوزاره بتكثيف الحملات التموينيه وضبط المخالفين واتخاذ اللازم قانونا.

