صحة دمياط تشارك في احتفالية اليوم العالمي للتمريض

شاركت مديرية الشؤون الصحية بدمياط تحت قيادة  الدكتور محمد عبد الخالق براوي وكيل وزارة الصحة بدمياط، وبإشراف  فادية محمود مدير إدارة التمريض بالمديرية، احتفاليه وزارة الصحه باليوم العالمى للتمريض.

وذلك تحت شعار «دعم التمريض ينقذ حياة»، وذلك في إطار دعم وتمكين أطقم التمريض وتعزيز دورهم الحيوي داخل المنظومة الصحية.

وشهدت الاحتفالية حضور عدد من القيادات الصحية والتنفيذية والبرلمانية، من بينهم الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والمستشارة أمل عمارة رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور حسام موافي، إلى جانب ممثل منظمة الصحة العالمية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

كما شارك عدد من أعضاء هيئة التمريض بمديرية الشؤون الصحية بدمياط في فعاليات الاحتفال والتكريم، تقديراً لجهودهم ودورهم في دعم المنظومة الصحية
إلى جانب مشاركة النقابة الفرعية للتمريض بدمياط بقيادة نجلاء درويش

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، خلال كلمته، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بمهنة التمريض والعمل على دعمها وتطويرها، مشيداً بما يتمتع به التمريض المصري من كفاءة علمية ومهنية وإنسانية وقدرته على تحمل المسؤولية في مختلف الظروف والأزمات.

كما أشادت الدكتورة  كوثر محمود بالدعم المستمر الذي توليه القيادة السياسية لأطقم التمريض، مؤكدة أهمية مواصلة التدريب والتطوير والالتزام بأخلاقيات المهنة.

 فيما أكدت المستشارة أمل عمارة أن الممرضة المصرية تمثل نموذجاً مشرفاً للمرأة المصرية.

 وأوضح الدكتور حسام موافي أن نجاح المنظومة الصحية يعتمد بشكل أساسي على وجود تمريض قوي ومؤهل.

وتقدم الدكتور محمد عبد الخالق براوي وكيل وزارة الصحة بدمياط بخالص الشكر والتقدير لجميع أعضاء هيئة التمريض تقديراً لعطائهم المستمر ورسالتهم الإنسانية النبيلة في خدمة المرضى والمواطنين.

