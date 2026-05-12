مدرب السويد يعلن تشكيلته لكأس العالم 2026

أعلن غراهام بوتر مدرب السويد يوم الثلاثاء عن تشكيلة فريقه في كأس العالم لكرة القدم، التي شهدت غياب ديان كولوسيفسكي مهاجم توتنهام هوتسبير، الغائب عن الملاعب منذ عام بسبب إصابة في الركبة ولم يتمكن من التعافي في الوقت المناسب للمشاركة في البطولة.



ولم تكن هناك مفاجآت في تشكيلة بوتر المكونة من 26 لاعباً، لكن عدد من المتابعين توقعوا ضم كولوسيفسكي (26 عاماً) إذا كانت هناك أي فرصة، لكن المدرب أغلق الباب أمام ما كان سيشكل عودة أشبه بمعجزة.

وأبلغ بوتر مؤتمراً صحفياً "كان قراراً صعباً للغاية بالنظر إلى الوضع الذي كان عليه (كولوسيفسكي)، وما فعله خلال العام الماضي، ومستوى تعافيه قبل أربعة أسابيع ونصف من المباراة الأولى.

"بمجرد بدء تلك المباريات، لن تكون في وضع يسمح لك باللعب في المساحات الكبيرة، ومن ثم القدرة على العمل. لذا من الصعب جداً جداً الوصول إلى المستوى الذي نحتاجهم أن يكونوا عليه، ولذا عليك اتخاذ قرار صعب للغاية".

وعانى زميل كولوسيفسكي، المهاجم ألكسندر إيساك، من الإصابة خلال الموسم الماضي، لكن المدرب يتوقع أن يكون جاهزاً بحلول موعد انطلاق البطولة.

وقال بوتر "من الواضح أننا نأمل أن ينهي الموسم في ليفربول مع الحصول على بعض دقائق اللعب. التحدي الذي نواجهه هو أن نصل بأليكس إلى أفضل لحظة في الموسم وأن يصل إلى أفضل مستوياته، لأنه إذا فعل ذلك، فهو لاعب من الطراز العالمي".

وعانت السويد من حملة تصفيات بائسة، واحتلت المركز الأخير في مجموعتها برصيد نقطتين، لكن أداءها في المستوى الثالث من دوري الأمم الأوروبية منحها فرصة للعب في الملحق، إذ فازت على أوكرانيا وبولندا لتضمن مكانها في النهائيات.

وقال بوتر قبل إعلان التشكيلة "إنه أمر مثير للغاية، وشرف كبير لي. كانت الاستجابة الإيجابية من مشجعينا رائعة، ونحن الآن نتطلع إلى صنع المزيد من الذكريات معا خلال كأس العالم".

وتستهل السويد مشوارها في المجموعة السادسة بمواجهة تونس في جوادالوبي بالمكسيك يوم 14 يونيو، قبل السفر لولاية تكساس لمواجهة هولندا في هيوستن واليابان في أرلينجتون.

وفيما يلي تشكيلة السويد:

حراس المرمى: كريستوفر نوردفيلت (آيك)، فيكتور يوهانسون (ستوك سيتي)، جاكوب فيدل زيترشتروم (ديربي كاونتي)

المدافعون: دانيال سفينسون (بروسيا دورتموند)، فيكتور ليندلوف (أستون فيلا)، إيساك هين (أتلانتا)، كارل ستارفيلت (سيلتا فيجو)، إليوت ستراود (ميالبي)، غوستاف لاجربيلكه (براغا)، غابرييل جودموندسون (ليدز يونايتد)، إميل هولم (يوفنتوس)، يلمار إيكدول (بيرنلي)، إريك سميث (سانت باولي)

لاعبو الوسط والمهاجمون: طه علي (مالمو)، ياسين العياري (برايتون آند هوف ألبيون)، لوكاس بيرغفال (توتنهام هوتسبير)، أنتوني إيلانجا (نيوكاسل يونايتد)، فيكتور يوكريش (أرسنال)، يسبر كارلستروم (أودينيزي)، جوستاف نيلسون (كلوب بروج)، بنجامين نيغرين (سيلتيك)، ماتيس سفانبرج (فولفسبورغ)، بيسفورت زينيلي (أونيون سان جيلواز)، ألكسندر إيساك (ليفربول)، ألكسندر برنهاردسون (هولشتاين كيل)، كين سيما (بافوس).