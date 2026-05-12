على حساب الأهلي.. سبورتنج يتوج بدوري السوبر لكرة السلة للسيدات

توج فريق سبورتنج لكرة السلة للسيدات بلقب بطولة دوري السوبر لموسم 2025-2026 وذلك عقب فوزه على نظيره الأهلي في الدور النهائي وحسم السلسلة بالفوز في المباراة الثالثة اليوم بنتيجة 79-69 والتي أقيمت على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وتمكن فريق سبورتنج من التقدم في الربع الأول بنتيجة 19-9 قبل أن يعود الأهلي في المباراة من بعيد ويتقدم في الشوط الأول بنتيجة 39-33.

واستطاع سبورتنج العودة من جديد في المباراة والتقدم في الربع الثالث بنتيجة 56-53 قبل أن ينهي المباراة بالفوز بنتيجة 79-69.

وكان سبورتنج قد حسم الفوز في المواجهة الأولى بنتيجة 84-67 قبل أن يفوز بالمواجهة الثانية بنتيجة 72-59 ثم يختتم السلسلة بالفوز الثالث اليوم ويفوز بالبطولة حيث تقام المنافسات بنظام Best Of 5، ويتوج باللقب الفريق الفائز في 3 مباريات.

وتُذاع مباريات دوري السوبر لسيدات السلة مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب