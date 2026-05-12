الإسماعيلي يهبط رسميًا إلى دوري المحترفين لأول مرة منذ 1958

حمزة شعيب

تأكد هبوط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي رسميًا إلى دوري المحترفين (القسم الثاني)، بعد خسارته أمام وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مرحلة تفادي الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف الثاني لفريق وادي دجلة في الدقيقة 62، بعد رمية تماس من الجهة اليسرى بالقرب من منطقة الجزاء، نفذها أحمد دحروج لتصل إلى عمر عدلي الذي مررها برأسه إلى محمود دياسطي، ليقابلها بتسديدة قوية سكنت الشباك.

وتجمد رصيد الإسماعيلي عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر والأخير بجدول ترتيب مجموعة الهبوط، بعدما اكتفى بتحقيق فوز وحيد فقط خلال 9 مباريات في المرحلة الثانية من المسابقة.

ورغم تبقي 4 جولات على نهاية الدوري، فإن نتائج الدراويش وضعت الفريق في موقف لا يسمح بالنجاة، ليهبط رسميًا إلى دوري المحترفين، في واقعة تاريخية هي الأولى منذ موسم 1957-1958.

وجاء تشكيل الإسماعيلي في المباراة كالتالي:
حراسة المرمى: عبد الرحمن محروس.
الدفاع: محمد إيهاب – محمد نصر – عبد الله محمد – عبد الله حسن.
الوسط: عبد الرحمن الدح – محمد حسن – محمد عبد السميع – إيريك تراوري.
الهجوم: نادر فرج – أنور صقر.

في المقابل، بدأ وادي دجلة اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: زياد صيام.
الدفاع: شادي ماهر – محمد رجب – عمر عدلي – أحمد دحروج.
الوسط: هشام محمد – ميس كاندروب – محمد عبد العاطي – محمد عبد الرحيم.
الهجوم: علي حسين – محمود دياسطي.

تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا

دينا فؤاد

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق

