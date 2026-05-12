مهمة البقاء.. موعد مباراة الإسماعيلي ووادي دجلة بالدوري

يستضيف وادي دجلة نظيره الإسماعيلي في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مجموعة تفادي الهبوط في الدوري المصري الممتاز.

وادي دجلة يبحث عن استعادة الانتصارات

ويدخل وادي دجلة اللقاء بهدف تحقيق الفوز للحفاظ على صدارة مجموعة الهبوط، إلى جانب استعادة نغمة الانتصارات بعد تعثره خلال آخر جولتين بالخسارة في مباراة والتعادل في أخرى.

ويتصدر الفريق جدول ترتيب المجموعة برصيد 45 نقطة بعد مرور 9 جولات من المرحلة الثانية.

الإسماعيلي يتمسك بالأمل الأخير

على الجانب الآخر، يخوض الإسماعيلي المباراة تحت شعار “لا بديل عن الفوز”، في محاولة للإبقاء على آماله في البقاء بالدوري الممتاز.

ويحتل الدراويش المركز الأخير في جدول مجموعة الهبوط برصيد 19 نقطة، ليصبح أقرب الفرق المهددة بالهبوط إلى دوري المحترفين.

3 أندية ضمنت البقاء رسميًا

وضمنت ثلاثة أندية بالفعل استمرارها في الدوري الممتاز من مجموعة الهبوط، وهي:

وادي دجلة – 45 نقطة

البنك الأهلي – 43 نقطة

زد – 43 نقطة

سيناريوهات هبوط الإسماعيلي

وبات مصير الإسماعيلي معقدًا للغاية قبل انطلاق مباريات الجولة العاشرة، حيث قد تُحسم مسألة هبوطه رسميًا خلال الساعات المقبلة.

وفي حال فوز الاتحاد السكندري على طلائع الجيش، سيصل زعيم الثغر إلى النقطة 32، وهو ما يعني هبوط الإسماعيلي رسميًا بغض النظر عن نتيجة مباراته أمام وادي دجلة.

كما أن فوز الإسماعيلي لن يكون كافيًا حال انتصار الاتحاد، خاصة أن الدراويش يحتاجون لإنهاء الموسم بعدد نقاط أعلى من الاتحاد قبل 4 جولات من النهاية.

غزل المحلة يتفوق بالمواجهات المباشرة

ويُعقد موقف الإسماعيلي أكثر في ظل تفوق غزل المحلة عليه في المواجهات المباشرة، حال تساوي الفريقين في عدد النقاط بنهاية الموسم.

الأمل الأخير للدراويش

ويبقى أمل الإسماعيلي قائمًا فقط في حال تحقيق الفوز على وادي دجلة، مع تعثر الاتحاد السكندري بالخسارة أو التعادل أمام طلائع الجيش.

أما في حال خسارة الدراويش أمام دجلة، فسيتأكد هبوط الفريق رسميًا من دوري الأضواء والشهرة.