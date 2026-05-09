بعد الفوز على الاتحاد السكندري .. إسماعيلي 2012 يتأهل لنهائي كأس الجمهورية

تأهل فريق كرة القدم بنادي الإسماعيلي مواليد 2012 لنهائي كأس الجمهورية وذلك بعد الفوز على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت عصر اليوم السبت على ملعب الأخير في إطار منافسات الدور قبل النهائي للبطولة.

وتأهل الإسماعيلي لهذا الدور بعد انتهاء مجموع المباراتين 3/2 لصالح الدراويش.

أحرز هدفي الإسماعيلي عمر هشام وعبد الرحمن وجدي.

يقود الفريق جهاز فني مكون من ..

رضا صديق مدير فني حمادة الصغير مدرب عام وهاني أبو الفتوح مدرب حراس مرمى وأحمد نجاح ومحمد جمال علاج طبيعي وجمال الحلوس إداري.