التعادل السلبي يحسم نتيجة مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي في الدوري

انتهت أحداث المباراة بالتعادل السلبي بين الإسماعيلي والبنك الأهلي في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المرحلة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز

وسجل البنك الأهلي هدف في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل.

وتعرض حارس الإسماعيلي عبدالله جمال للطرد في الدقيقة 15 بسبب التدخل القوي على لاعب البنك الأهلي.

وجاء تشكيل الإسماعيلي أمام البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله جمال.

خط الدفاع: محمد إيهاب - محمد نصر - عبد الله محمد - عبد الله حسن.

خط الوسط: علي الملواني - عبد الرحمن كتكوت - محمد خطاري.

خط الهجوم: محمد عبد السميع - أنور صقر - إريك تراوري.

تشكيل البنك الأهلي أمام الإسماعيلي

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: أمير مدحت - مصطفى دويدار - سعيدو سيمبوري - أحمد متعب.

خط الوسط: أحمد رضا - محمد بن شرقي - أحمد مدبولي - سيد نيمار.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - أسامة فيصل.