ختام فعاليات الدورة الـ15 من مهرجان «المذيع» الدولي بالأقصر بالتعاون مع جامعة الأقصر والجامعة الأهلية

اختُتمت بمحافظة الأقصر فعاليات الدورة الخامسة عشرة من المهرجان الإعلامي الدولي «المذيع»، والذي أُقيم على المسرح الروماني بـمكتبة مصر العامة بالأقصر، تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والأستاذة الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس الجامعة، وتنظيم الأكاديمية العربية لفنون الإعلام، وبالتعاون مع جامعة الأقصر، والجامعة الاهلية وسط حضور واسع من القيادات التنفيذية والإعلامية والفنية والشبابية.

وشهد حفل الختام حضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر نائبًا عن المحافظ، والأستاذ الدكتور محمود عبدالصادق النائب الأكاديمي لجامعة الأقصر الأهلية، نائبًا عن الأستاذة الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، في تأكيد على دعم الجامعة للفعاليات الثقافية والإعلامية التي تسهم في اكتشاف ورعاية المواهب الشابة.

وجاءت الدورة الحالية من المهرجان حاملة اسم الإعلامي الراحل فهمي عمر، تقديرًا لمسيرته الإعلامية الكبيرة، فيما حلت المملكة العربية السعودية ضيف شرف للمهرجان بمشاركة وفد رسمي.

وأكدت فعاليات المهرجان على أهمية التعاون بين الجامعة والمؤسسات الثقافية والإعلامية، حيث برز دور جامعة الأقصر في دعم الأنشطة التي تفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب والطلاب في مجالات الإعلام والإبداع، وربط المواهب بسوق العمل الإعلامي والفني.

وشهد الحفل الختامي تقديم عدد من الفقرات والاستعراضات الفنية والإعلامية لمواهب شابة من أبناء الأقصر، والتي تنوعت بين التقديم الإذاعي والإلقاء والاستعراضات الفنية، وسط تفاعل كبير من الحضور، بما عكس ثراء المشهد الثقافي والفني بالمحافظة.

كما حضر الفعاليات الإعلامي الدكتور مصطفى الأدور رئيس الأكاديمية العربية لفنون الإعلام، والكابتن طاهر أبو زيد، والفنانة شيرين، والفنان أحمد جوهر، إلى جانب عدد من الإعلاميين والصحفيين والقيادات التنفيذية والشعبية وطلاب الجامعات.

وفي ختام الفعاليات، أعلنت لجنة التحكيم أسماء الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقات المهرجان، وسط إشادة بالمستوى المتميز للمشاركين، ودور المهرجان في دعم الكوادر الإعلامية الشابة واكتشاف المواهب الواعدة.