مياة الأقصر..حملات ميدانية مكثفة لفحص ومعاينة الوصلات الخلسة

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر حملات ميدانية مكثفة لفحص ومعاينة الوصلات الخلسة بمختلف المناطق إلى جانب متابعة شكاوى المواطنين والعمل على سرعة التعامل معها وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة رئيس مجلس إدارة الشركة

وشهدت الحملات تحرك فرق إدارة التفتيش والمتابعة لمراجعة التوصيلات غير القانونية ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والحد من إهدار المياه وتحقيق الانضباط داخل منظومة العمل

وأكدت الشركة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متواصلة تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء الميداني ومتابعة الشكاوى بصورة فورية لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق رضا المواطنين

كما تسعى الشركة من خلال تلك الجهود إلى مواجهة الممارسات المخالفة التي تؤثر على كفاءة الخدمة وتعظيم إيرادات الشركة بما يساهم في دعم خطط التطوير وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة لأهالي الأقصر