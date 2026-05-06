القوافل الثقافية تحتفي بعيد العمال بثقافة الأقصر

شمس يونس

شهد فرع ثقافة الأقصر سلسلة من اللقاءات التوعوية والفعاليات الثقافية المتنوعة، ضمن أجندة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ، وفي إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة للاحتفال بعيد العمال .

في إطار الدور الثقافي والفني الذي تقوم به الهيئة العامة لقصور الثقافة، وضمن برنامج القوافل الثقافية المتنقلة و احتفالية اليوم الواحد نظم قصر ثقافة حسن فتحي يوم ثقافي بمناسبة عيد العمال  حضر الحفل  الدكتور أحمد حسن أبو الحسن رئيس مجلس مدينة القرنة ونيابة عن  محافظ الاقصر وتقدم بكلمة نوه فيها عن دور قصور الثقافة  وخاصة دور قصر ثقافة حسن فتحي، والدور الذي يقوم به في نشر الوعي الثقافي والفني  والمشاركة المجتمعية، و تم تكريم العامل المثالي حيث كرم كل من  سيد محمود الراوي رئيس مجلس قرية البعيرات، والطيب صديق عامل بمجلس ومدينة القرنة.

و اعقب ذلك عرض لفرقة الاقصر للموسيقي العربية بقيادة أشرف شبيب تضمنت باقة من الأغاني الوطنية والطربية المتنوعة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وأشاعت أجواء من البهجة والاحتفال، وفي الختام تم عرض مسرحي  بعنوان  بيكيا  لجامعة هليوبلس بالقاهرة رؤية واخراج دكتور تامر الجزار وذالك بحضور الدكتور أحمد غباشي استاذ التاريخ بجامعة هليوبلس بالقاهرة ولفيف من قيادات جامعة هليوبلس بالقاهرة، و محمد رجب مدير فرع ثقافة الأقصر ومخلص يوسف مدير قصر ثقافة الأقصر.

تأتي هذه المشاركة تأكيداً على دور قصور الثقافة في إحياء المناسبات القومية والاجتماعية، وتقديراً لدور العمال في بناء المجتمع، بالإضافة إلى نشر الثقافة والفنون الهادفة بين مختلف فئات الجمهور.

كما شهد الفرع عددا من المحاضرات واللقاءات التوعوية
للإحتفال بعيد العمال حيث،  أعد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان (حقوق العمل في العصر الحديث) ألقاها محمد إبراهيم معلم خبير بمعهد فتيات القرنة الأزهري متحدثا عن حقوق العمال الحق في الأجر العادل، من الحقوق الحق فى بيئه عمل أمنه ونظيفه، له الرعاية الصحية والاجتماعية، كما تم عرض فقره إنشاد ديني وقصيده بعنوان (يا حاضرين صلوا) ألقاها الأستاذ على سيد محمد ، و اعقبها عمل ورشه حكي بعنوان (عيد العمال) سردها محمد إبراهيم متناولا أهمية عبد العمال ، و كيفية الإحتفال بعيد العمال، إعطاء العمال المجتهدين تكريما خاصا حتى يكون قدوة لغيرهم، كما نظمت مكتبه الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية محاضرة بعنوان "كيف نغرس إحترام العمل ف نفوس الشباب" حاضرتها ورده حسن مشيرة إلى العمل ليس مجرد لكسب الرزق بل قيمه إنسانية وأخلاقه عظيمه مفهوم إحترام العمل، أهميه غرس إحترام العمل في نفوس الشباب، دور الأسره في غرس إحترام العمل لدي الأبناء، طرق عمليه لغرس إحترام العمل.

وفي سياق متصل أعد محاضره بعنوان" بناء مجتمع قوي يبدأ من الفرد العامل الواعي" ألقاها محمد حنفي اخصائي ثقافي وتحدث عن قيمه و أهميه العمل ف نهضه وتقدم المجتمع، إهتمام الدوله بكل مؤسساتها بالعامل، و حمايه المجتمع القوي من العامل المدرك لدوره صور من الدعم الرئاسي والحكومي المعزز لمكانه العامل المصرى.

ومن ضمن أنشطة فرع ثقافة الأقصر برئاسة محمد رجب  ، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي بإشراف محمود عبد الوهاب، أعد قصر ثقافة العديسات محاضرة عن "أهمية العمل وأثره في بناء المجتمع" ألقاها وليد الضوي معلم لغة عربية و عضو نادي أدب الطود موضحا إن العمل ليس مجرد وسيلة لكسب الرزق، بل هو قيمة إنسانية عظيمة، وسنة كونية أقام الله عليها الحياة، وقد قرن الله سبحانه وتعالى الإيمان بالعمل الصالح في كتابه العزيز في أكثر من موضع، فقال: *{وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ}* [التوبة: 105]. فالعمل شرف، وعبادة، وركيزة أساسية لقيام المجتمعات ونهضة الأمم.

وزير الري: التجربة المصرية تمثل نموذجًا متقدمًا في الإدارة المتكاملة للموارد المائية

