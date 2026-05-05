زاهي حواس: جولات ومحاضرات عالمية وترقب لحدث فلكي استثنائي في الأقصر

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الأثار الكبير، أنه يدرس حاليًا إمكانية تقديم نحو 60 محاضرة في كل من الولايات المتحدة وكندا، إلى جانب عدد من الدول الأخرى، وذلك في إطار نشر الوعي بالحضارة المصرية القديمة والترويج لها عالميًا.

وقال زاهي حواس، خلال لقاء له لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن العالم يترقب حدثًا فلكيًا مهمًا يتمثل في ظاهرة غروب الشمس في الأقصر لمدة ست دقائق في مشهد فريد، لافتًا إلى أن المدينة تشهد حجوزات كاملة من الزوار الراغبين في متابعة هذا الحدث الاستثنائي.

وتابع عالم الأثار الكبير، أنه يستعد للقيام بجولة ترويجية جديدة في الولايات المتحدة، يصحب خلالها عددًا من مؤلفاته التي تتناول تاريخ وآثار مصر القديمة، في محاولة لتعزيز الحضور الثقافي المصري على الساحة الدولية وجذب المزيد من الاهتمام العالمي بالتراث المصري.