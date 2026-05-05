قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
18 كيانًا جديدًا .. بريطانيا توسع قائمة العقوبات المفروضة على روسيا
أبو العينين: مصر تمتلك فرصة حقيقية لطرح نفسها كمركز تنافسي جاذب للاستثمارات
وزير الزراعة: الشراكة المصرية–الهولندية نموذج للتكامل الزراعي القائم على الابتكار ونقل المعرفة
ليفربول على مفترق طرق.. عرض أوروبي يُربك حسابات آرني سلوت
لا طلاق مبكر | قانون الأسرة يضع ضوابط صارمة للانفصال قبل 3 سنوات زواج.. تعرف عليها
براءة ضاعت في لحظة غفلة.. نهاية مأساوية لطفلة داخل ترعة بالخزندارية في سوهاج
الأزهر: يجوز قتل الكلب العقور الذي يؤذي الناس ويهاجمهم
الصحة العالمية: إجلاء حالتين من سفينة سياحية بعد تسجيل إصابات بفيروس هانتا
أبو العينين خلال الجلسة العامة: نحتاج لثورة تشريعية تحفيزية لتحسين بيئة الاستثمار لخفض عجز الموازنة
بعد أنباء عودته.. أرقام حسام البدري في 3 ولايات سابقة مع الأهلي
أبوالعينين: مصر نجحت رغم التحديات الدولية في الحفاظ على شبكة الحماية الاجتماعية
استقرار حالتهن.. وكيل تعليم الجيزة يزور الطالبات المصابات بضيق تنفس بسبب حريق محل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بسام راضي: زاهي حواس واجهة عالمية لمصر.. وعلاقاتنا مع إيطاليا تاريخية

زاهي حواس
زاهي حواس
محمد الاسكندرانى

في محطة ختامية مبهرة لجولته الثقافية بالأراضي الإيطالية، استقبلت العاصمة الإيطالية روما عالم الآثار المصري العالمي الدكتور زاهي حواس، في احتفالية رفيعة المستوى نظمتها بلدية العاصمة بالتنسيق مع السفارة المصرية، عكست عمق الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع القاهرة وروما.

عمدة روما يستقبل زاهي حواس 

بدأت الفعاليات باستقبال رسمي، من جانب العمدة روبرتو غوالتيري، عمدة روما، للدكتور زاهي حواس في مكتبه بمقر البلدية المطل على "الكولوسيو" التاريخي، بحضور الإعلامي والمذيع الإيطالي الشهير روبرتو جاكوبو.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثقافي، حيث أعرب العمدة عن تقدير إيطاليا لشخص الدكتور حواس كرمز عالمي لعلم المصريات.

وعقب الاستقبال، أقيمت محاضرة عامة كبرى شهدت حضوراً حاشداً تجاوز  ٥٠٠ شخصية من كبار رجال السياسة، والثقافة، والمجتمع الإيطالي.

افتتح اللقاء السفير المصري لدى إيطاليا، بسام راضي، بكلمة ترحيبية، أكد فيها أن الدكتور زاهي حواس يمثل "واجهة علمية وعالمية مشرفة لمصر"، معرباً عن اعتزازه الشخصي وقيمته كقامة علمية دولية.

وأشار راضي إلى أن العلاقات المصرية الإيطالية تتجاوز الجغرافيا لتصبح روابط تاريخية ممتدة، يمثل فيها البلدان دعائم الاستقرار والتعاون في حوض البحر المتوسط، مؤكداً أن القوة الناعمة والثقافة هما المحرك الأساسي لهذه الشراكة الاستراتيجية.

وقد حضر اللقاء حرم السفير المصري، والدكتورة رشا صالح مديرة الأكاديمية المصرية للفنون بروما، وسط تغطية إعلامية إيطالية ودولية واسعة.

من جانبه، أبحر الدكتور زاهي حواس بالحضور في رحلة عبر الزمن، متحدثاً عن جذور العلاقات الأثرية بين البلدين، مشيداً بدور المغامر "بلزوني" واكتشاف مقبرة الملكة نفرتاري ومعابد أبو سمبل، مثمناً جهود البعثات الإيطالية في الحفائر والترميم.

كما أثار حواس، حماس الحضور بحديثه عن الملكة كليوباترا، مؤكداً أن اكتشاف مقبرتها سيمثل طفرة غير مسبوقة في العلاقات بين البلدين، نظراً للروابط التاريخية التي جمعت الملكة بروما، حيث عاشت عاماً كاملاً في قصر سيزر.

واختتم كلمته بتوجيه دعوة مفتوحة للشعب الإيطالي لزيارة المتحف المصري الكبير، واصفاً إياه بأنه أضخم مشروع ثقافي في القرن الحادي والعشرين، داعياً الإيطاليين ليكونوا في مقدمة زوار هذا الصرح العظيم.

زاهي حواس الدكتور زاهي حواس الآثار المصرية مؤسسة زاهي حواس حواس آثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

نزل 640 جنيها .. انخفاض حاد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مدبولي

قبل عيد الأضحى.. الحكومة تزف بشرى للموظفين بشأن مرتبات مايو وهذا موعد الزيادة الجديدة

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

شيرين

ربع مليون جنيه للصف الأول.. أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب تشعل الجدل

منتخب مصر

فتنة قبل المونديال.. التوأم يرفض شائعة مجاملة عبدالمنعم على حساب لاعب الزمالك

البيض

انهيار جديد في سعر البيض.. الكرتونة تحت الـ100 جنيه رسميًا

إنبي

إنبي: معندناش ضغوطات.. ونتوقع هزيمتنا أمام الأهلي بهدف

الزمالك

لم يكن مصابا.. مفاجأة بشأن غياب بنتايج عن مباراة الزمالك وبيراميدز

ترشيحاتنا

الحمام

كارثة صغيرة في الحمام.. جفاف السيفون يحول بيتك لمصدر روائح كريهة

التوت

أيهما أفضل التوت الأبيض أم الأحمر ؟.. تعرف على الفرق والفوائد

علاج الكوليسترول

ابتعد عن الكحول.. نظام غذائي لعلاج الكوليسترول الضار

بالصور

مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي

مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي
مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي
مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي

قللي الأكل الجاهز.. 6 حيل بسيطة توفر لكِ نص مصاريف البيت شهريًا

الميزانية
الميزانية
الميزانية

شعر كيرلى.. عبير صبري تثير الجدل بلوك غجري

بـ شعر كيرلى..عبير صبرى تثير الجدل بلوك مختلف
بـ شعر كيرلى..عبير صبرى تثير الجدل بلوك مختلف
بـ شعر كيرلى..عبير صبرى تثير الجدل بلوك مختلف

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالديوان العام للاطمئنان على انتظام سير العمل

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد