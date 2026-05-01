مؤسسة زاهي حواس للآثار تسلط الضوء على جهود حماية المنافذ في محاضرة بقصر الأمير طاز

تعلن مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث عن تنظيم محاضرة ثقافية وأثرية هامة بعنوان "حماة التراث على بوابات الوطن: رحلة الحفاظ على الآثار المصرية عبر التاريخ"، وذلك يوم الاثنين القادم الموافق 4 مايو، في تمام الساعة السادسة مساءً بمركز إبداع قصر الأمير طاز.

يلقي المحاضرة الدكتور مؤمن سعد محمد، مدير عام الإدارة العامة للرقابة على المنافذ الأثرية، حيث يستعرض رحلة حماية التراث المصري وتطوره الإداري والتشريعي، مسلطاً الضوء على الدور المحوري لمنافذ البلاد في التصدي لمحاولات تهريب التاريخ المصري.

وتتضمن المحاضرة عدة محاور رئيسية، أبرزها:

جذور الحماية:

رصد تاريخ حماية الآثار المصرية منذ عهد "محمد علي باشا" وصولاً إلى تأسيس المنافذ الأثرية الحديثة كخط دفاع أول.

الأطر القانونية:

استعراض أهم القوانين المنظمة لحماية الآثار في مصر، والاتفاقيات الدولية التي تدعم حماية التراث.

صراع التكنولوجيا:

مناقشة التحدي القائم بين استخدام الوسائل التقنية الحديثة في كشف التزييف، وبين التطور المستمر لأساليب المزورين.

خلف الكواليس:



كشف أشهر طرق التهريب وأعمال التزييف المبتكرة، وعرض نماذج لأهم المضبوطات الأثرية التي نجحت الإدارة في ضبطها.

رسالة عالمية:

إبراز دور الإدارة العامة للرقابة على المنافذ في حماية ليس فقط آثار مصر، بل وتراث العالم العابر للحدود.

تأتي هذه الندوة في إطار سعي مؤسسة زاهي حواس لرفع الوعي المجتمعي بجهود الدولة في حماية مقدراتها الحضارية، وتعريف الجمهور بالدور "غير المرئي" الذي يقوم به خبراء المنافذ الأثرية لحماية الذاكرة الوطنية.

وتدعو المؤسسة كافة المهتمين بالتراث والباحثين في مجالات القانون والآثار لحضور هذا اللقاء العلمي الفريد، الذي يجمع بين التوثيق التاريخي والواقع العملي لحماية الآثار.