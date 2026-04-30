«ميلانو» تحتفي بـ«الرجل ذو القبعة».. زاهي حواس يُواصل جولته الإيطالية وسط اهتمام إعلامي ودبلوماسي |صور

وصل عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس إلى مدينة ميلانو، المحطة الخامسة في جولته الكبرى التي تشمل 10 مدن إيطالية، وسط استقبال حافل واهتمام استثنائي من كبرى الصحف ووسائل الإعلام الإيطالية، التي أفردت مساحات واسعة لتغطية ما وصفته بـ"ثاني أكبر جولة ثقافية" لعالم الآثار المصري في شبه الجزيرة الإيطالية.

وشهدت الجولة في محطاتها الحالية اهتمامًا خاصًا من أندية "الروتاري" الإيطالية (Rotary Club)، حيث استعرض الدكتور حواس، خلال محاضراته، أحدث الاكتشافات الأثرية في سقارة والمدينة الذهبية بالأقصر، مسلطًا الضوء على كواليس سيرته الذاتية المنشورة باللغة الإيطالية بعنوان "الرجل ذو القبعة" (L'uomo con il cappello).

فرصة نادرة للجمهور الإيطالي

وأكدت تقارير صحفية، نشرتها صحف مثل "La Stampa" و"Il Secolo XIX"، أن حضور الدكتور حواس يمثل فرصة نادرة للجمهور الإيطالي للاستماع مباشرة إلى أحد أبرز رموز علم الآثار المعاصر، مشيرة إلى النجاح الجماهيري الكبير الذي يرافقه في مختلف المدن، حيث تمتد فعاليات توقيع الكتاب لساعات طويلة وسط طوابير من المهتمين بالحضارة الفرعونية.

وخلال لقاءاته في ميلانو، جدد الدكتور زاهي حواس دعوته للعالم لزيارة مصر، مؤكدًا على الأمن والاستقرار الذي تنعم به البلاد، وجاهزيتها لاستقبال السياح، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.

استعادة القطع الأثرية المصرية المنهوبة

كما واصل حواس حشد التأييد الدولي لحملته القومية لاستعادة القطع الأثرية المصرية المنهوبة، وعلى رأسها رأس الملكة نفرتيتي وحجر رشيد، وهي الحملة التي لاقت صدى واسعًا وتضامنًا ملحوظًا من المثقفين والجمهور الإيطالي، الذين بادروا بالتوقيع على وثيقة الاسترداد.

ومن المقرر أن تستمر الجولة في تحقيق زخم متصاعد، وصولًا إلى اللقاء الختامي المقرر في الرابع من مايو المقبل.