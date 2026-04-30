حوادث

سليم عقليا.. مفاجأة في تقرير الطب النفسي للمتهم بدهس مواطنين بسيارة تحمل علم إسرائيل

ندى سويفى

جددت محكمة شمال الجيزة، اليوم، حبس المتهم في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"واقعة علم إسرائيل بكرداسة"، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات في واقعة سائق كرداسة الذي قاد سيارة جيب ملصقًا عليها علم إسرائيل واصطدم بعدة سيارات وأحدث تلفيات بمحلات تجارية ومنازل، عن أن المتهم كان قد تفوه بعبارات غير مفهومة، ومنها: إسرائيل عاوزين يسرقوا الهرم وخلي بالك فيه مقبرة في الهرم محدش يفتحها غيري.

واستلمت جهات التحقيق التقرير الطبي الخاص بالمتهم وتبين أنه في كامل قواه العقلية، ويصطنع الجنون ومدرك تماما لأفعاله.

وقال دفاع المتهم إن التقرير الطبي جاء مخالفًا للتقارير الطبية المقدمة من أسرة المتهم في تحقيقات النيابة العامة، والصادرة عن أطباء نفسيين قبل ارتكاب الواقعة، والتي تفيد بمعاناة الشاب من أمراض نفسية منذ عدة سنوات.

وأشار المحامي إلى أن المتهم ما زال محبوسًا داخل قسم شرطة كرداسة، في انتظار انتهاء التحقيقات وإحالته إلى المحاكمة، موضحًا أنه سيطعن على تقرير مستشفى العباسية، وسيطالب بعرض موكله على لجنة ثلاثية لبيان حالته وقت ارتكاب الحادث.

وكانت النيابة العامة أمرت بإجراء فحص طبي نفسي على المتهم، وقررت إيداعه مستشفى العباسية لفحص قواه العقلية وبيان مدى مسؤوليته الجنائية.

وكشفت وزارة الداخلية تفاصيل الحادث، بعد رصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ملاكي ملصق عليها علم إسرائيل بالاصطدام بعدد من المواطنين والمركبات في محافظة الجيزة.

وذكرت الداخلية أن مركز شرطة كرداسة تلقى بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بدائرة المركز، وتبين أنه أثناء تواجد قائد السيارة الملاكي بالمنطقة نشبت مشادة كلامية بينه وبين مالك محل تجاري، بسبب اعتراض الأخير على توقف السيارة أمام محله.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أنه عقب مشاهدة المارة للمشاجرة والعلم المثبت على السيارة، تعدى عدد منهم على الشاب بالضرب، وحال محاولته الفرار اصطدم بعدد من المواطنين والمركبات التي تصادف مرورها بالمنطقة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة، وتم نقلهم إلى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، كما تم ضبط السيارة وقائدها.

وأكدت التحريات أن قائد السيارة، ويدعى "أحمد. ع"، يعمل مهندسًا زراعيًا ويبلغ من العمر 35 عامًا، وكان قد توجّه إلى أحد محال كماليات السيارات في المنطقة وطلب من كريمة مالك المحل طباعة الملصق المشار إليه، فقامت بطباعة نسختين وتسليمهما له خوفًا منه، لكونه معروفًا في محيط سكنه بعدم اتزانه النفسي.

وأشارت الداخلية إلى أن أسرة المتهم أفادت بأن نجلهم يعاني من مرض نفسي منذ عدة سنوات، ويتلقى العلاج لدى عدد من الأطباء النفسيين، وقدمت أوراقًا وشهادات طبية تفيد ذلك.

دهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل دهس مواطنين واقعة علم إسرائيل بكرداسة الجيزة كرداسة

