ما تغيرش.. سعر الذهب في السعودية يسجل 487.5 ريال مساء اليوم

سجلت أسعار الذهب في السعودية ثباتاً مع تعاملات مساء اليوم الخميس 3-4-2026 علي مستوي الأعيرة داخل المملكة.

سعر الذهب في السعودية اليوم

واستقر سعر المعدن الأصفر داخل السعودية دون تغيير رغم تداعيات الأحداث الجيوسياسية في المنطقة.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب في السعودية 487 ريال سعودي.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 557 ريال سعودي.

سعر عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحو 510.5 ريال سعودي.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 487.5 ريال سعودي.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشاراً نحو 417.75 ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 3899 ريال سعودي.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر اونصة الذهب17.325 ألف ريال سعودي.

سعر أوقية الذهب بالدولار

سجل سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 4620 دولار