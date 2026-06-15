كارثة عسكرية أمريكية.. تحطم قاذفة "بي-52" داخل قاعدة جوية بكاليفورنيا

تحطمت قاذفة قنابل من طراز بي-52 ستراتوفورتريس تابعة لسلاح الجو الأمريكي بعد وقت قصير من إقلاعها من قاعدة إدواردز الجوية في كاليفورنيا.

وأفاد مسؤولو القاعدة أن فرق الطوارئ وصلت فوراً إلى موقع الحادث، وأن التحقيق لا يزال جارياً.

ولم يصدر الجيش الأمريكي معلومات فورية عن الخسائر المحتملة، علما أنه عادة ما تحمل قاذفة بي-52 طاقما مؤلفا من خمسة أفراد.

ووثقت صور ومقاطع فيديو سحابة كبيرة من الدخان في سماء كاليفورنيا.

وتعد قاذفة القنابل بوينغ "بي-52 ستراتوفورتريس" قاذفة بعيدة المدى تستخدم في مجموعة متنوعة من المهام العسكرية.

وبفضل قدرتها على بلوغ سرعات دون سرعة الصوت والارتفاعات التي تصل إلى 50 ألف قدم، كانت هذه القاذفة بمثابة العمود الفقري لعملية عاصفة الصحراء عام 1991، وظلت تشكل العمود الفقري لقوة القاذفات الأمريكية لعقود.