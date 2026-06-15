الاحتياطي الأمريكي من النفط يهبط إلى أدنى مستوى منذ 1983 رغم تراجع أسعار الخام

انخفضت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي إلى 340.3 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ عام 1983، وفقًا لبيانات صادرة عن وزارة الطاقة الأمريكية.

وتراجعت المخزونات في الاحتياطي الحكومي المخصص لحالات الطوارئ بمقدار 8.9 مليون برميل، في ثالث أكبر سحب مسجل على الإطلاق، وذلك بعد اتفاق أمريكي يقضي بالإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي، بحسب ما نقلته منصة "إنفيسيتنج" الاقتصادية.

ويأتي ذلك مع تراجع عقود النفط الآجلة إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل مارس بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الشحن.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.3% إلى 80.41 دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام برنت بنسبة 4.8% إلى 83.11 دولارًا للبرميل، خلال تداولات اليوم الاثنين.