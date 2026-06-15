توتر غير مسبوق بين واشنطن وتل أبيب.. لبنان يشعل مواجهة هاتفية بين نتنياهو وفانس

كشفت وسائل إعلام عبرية، يوم الاثنين بأن محادثة "متوترة" جمعت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، بسبب موقف لبنان في الاتفاق الأمريكي الإيراني الأخير الذي أوقف الحرب التي اندلعت في نهاية فبراير الماضي.

وأوضحت القناة الـ13 العبرية، أن مكالمة دي فانس ونتنياهو، تناولت وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، حيث كشفت مصادر مطلعة، "تطرقت المحادثة إلى تفاصيل الاتفاق الناشئ مع إيران".

وأشارت القناة نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى إلى أن الاتفاق لا يتضمن انسحابًا إسرائيليًا من جنوب لبنان، مضيفا "إسرائيل ستتمكن من الحفاظ على حقها في الدفاع عن النفس ضد حزب الله".

وبحسب القناة، "هذا يعني أنه على الرغم من عدم وجود انسحاب إسرائيلي كامل، فإن أي عمل عسكري سيخضع الآن لإشراف ورقابة أكثر دقة".