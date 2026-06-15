نائب ترامب: إيران قد ستحصل على 300 مليار دولار ولكن بشروط

صرح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، اليوم الإثنين، بأن إيران "قد تتمكن من الوصول" إلى صندوق إعادة الإعمار البالغ 300 مليار دولار، وذلك بعد أن توصل البلدان إلى اتفاق مبدئي، اليوم، لتمديد وقف إطلاق النار الهش، وإنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من 3 أشهر في المنطقة.

ولم تُنشر تفاصيل الاتفاق حتى الآن، لكن التقارير تشير إلى أن ما تحدث عنه “دي فانس” لن يُنفذ قبل توقيع الاتفاق، المقرر يوم الجمعة في جنيف- سويسرا، وفقًا لما صرحت به باكستان، الوسيطة.

ومن المتوقع أن يُعيد الاتفاق فتح مضيق هرمز، لكن سيستغرق الأمر شهورًا حتى تنفرج أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن إغلاق هذا الممر المائي الحيوي.

وقال فانس، خلال مقابلة مع شبكة “سي بي إس نيوز”، إن طهران قد تتمكن من الوصول إلى صندوق إعادة الإعمار البالغ 300 مليار دولار، والذي من المفترض أن تموله دول الخليج، على الرغم من أن الجمهورية الإسلامية يجب أن تفي بالتزامات معينة لتحقيق الشروط اللازمة للوصول إلى الصندوق.

وأضاف “دي فانس”: "هذا النوع من التمويل الذي قد يُتاح لهم، بتمويل من تحالف ساحل الخليج؛ شريطة التزامهم ببنود الاتفاق".

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أن "المتشددين في النظام الإيراني" سيُبالغون في تقدير المكاسب التي يحصل عليها النظام، بينما يُقللون من شأن التنازلات التي يتعين على إيران تقديمها لتصبح طهران مؤهلة للحصول على هذه المكاسب.

ولا يزال منتقدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديهم حساسية تجاه منح واشنطن طهران أموالاً إضافية كجزء من الهدنة.