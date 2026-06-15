بعد إيران.. تصريح مفاجئ من ترامب بشأن بوتين وزيلينسكي

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يستضيف قمة مجموعة السبع هذا الأسبوع في إيفيان لي بان.

وذكر ترامب أنه أجرى "محادثة مثمرة للغاية أمس" مع فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، وكذلك مع فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أرى أنه ربما بإمكاننا التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن، حقًا. أعتقد أنهما منفتحان على ذلك. والآن وقد انتهى هذا الأمر، سنركز عليه"، في إشارة إلى الصراع مع إيران.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين أن الاتفاق يمنع إيران من تطوير أي أسلحة نووية، وهذا كان جوهر الاتفاق.

وقال الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة "السبع" إن ترمب: مضيق هرمز سيُفتح بشكل كامل يوم الجمعة، :السفن بدأت تعبر.

وأشار ترامب إلى أن هناك الآن قيادة ذكية في إيران، مضيفا أن الأسواق تتعافى بعد الاتفاق مع طهران، منوها إلى أن الاتفاق الحالي مختلف عن الاتفاق السئ للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.