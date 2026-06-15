رغم الاتفاق بين واشنطن وطهران.. الجيش الأمريكي يؤكد استمرار الحصار المفروض على إيران

أعلن الجيش الأمريكي، في بيانٍ موجهٍ إلى السفن التجارية، أن الحصار المفروض على الملاحة في الموانئ الإيرانية سيظل ساريًا "إلى حين تنفيذ" اتفاق وقف إطلاق النار المقرر يوم الجمعة.

وجاء في البيان الصادر يوم الاثنين: "لا تحاولوا العبور حتى صدور توجيهاتٍ صريحة"، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

كما حثّ البيان قادة السفن على مراعاة "صحة وسلامة طواقمهم" وعدم محاولة الإبحار من أو إلى الموانئ الإيرانية "حتى صدور توجيهاتٍ بذلك".

وحذّر البيان السفن من ضرورة اتباع توجيهات الجهات المسؤولة عن فرض الحصار، مؤكدًا أن "عدم الامتثال الفوري قد يؤدي إلى تصعيدٍ سريعٍ إلى نيرانٍ مُعطِّلة أو مُدمِّرة".