إيران: إعفاء مؤقت لمدة 60 يوما لعبور السفن قبل بدء نظام الرسوم في مضيق هرمز



توصلت إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق لإنهاء حرب دامت قرابة أربعة أشهر، مما يمهد الطريق لمفاوضات مفصلة حول البرنامج النووي للجمهورية الإيرانية وتخفيف العقوبات.

لم تُنشر تفاصيل كثيرة رسمياً، لكن وسائل الإعلام الإيرانية نشرت ما وصفته ببنود الاتفاق المكون من 14 بنداً، والتي منها وجود إعفاء مؤقت لمدة 60 يوما لعبور السفن.

قبل الإعلان عن الاتفاق، صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن التفاصيل لن تُكشف إلا بعد توقيع الاتفاق.

الأصول المجمدة

عقب الإعلان، أعادت وكالة أنباء مهر الإيرانية نشر ما وصفته بمضمون إطار الاتفاق، مؤكدةً أنه ليس النص النهائي.

ووفقًا لمهر، ينص الاتفاق على "وقف فوري ودائم للحرب على جميع الجبهات، بما فيها لبنان".

كما ينص على الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة خلال فترة تفاوض مدتها 60 يومًا، على أن يُتاح نصف المبلغ قبل بدء المحادثات.

ويدعو مشروع الاتفاق إلى تعليق العقوبات المفروضة على بيع النفط الإيراني ومنتجات البتروكيماويات ومشتقاتها.

وبموجب الاتفاق، سترفع الولايات المتحدة ما تصفه إيران بالحصار البحري المفروض على موانئها وسواحلها منذ 13 أبريل، و"سحب قواتها" من محيط إيران.

وقالت الوكالة: "لن تبدأ المفاوضات النهائية قبل الإفراج عن نصف الأموال المجمدة، وتعليق العقوبات النفطية المفروضة على إيران، ورفع الحصار البحري".

وقال عراقجي إنه سيكشف عن مضمون إطار الاتفاق فور الانتهاء منه.

وقال يوم الجمعة: "بمجرد الانتهاء من الأمر، أتعهد بشرح التفاصيل للجمهور".

مضيق هرمز

بعد إعلان الاتفاق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن مضيق هرمز الحيوي سيُفتح "مجانًا".

وذكرت وكالة مهر للأنباء أن إيران ستعيد فتح الممر المائي "خلال 30 يومًا وفقًا لترتيبات إيرانية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقالت إيران بوجود إعفاء مؤقت لمدة 60 يوما لعبور السفن قبل بدء نظام الرسوم في مضيق هرمز.