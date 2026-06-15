لافروف: الاتحاد الأوروبي مخطئ في اعتقاده بإمكانية توجيه إنذارات إلى موسكو

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الاتحاد الأوروبي مخطئ في اعتقاده بإمكانية توجيه إنذارات نهائية إلى موسكو .

وقال الوزير الروسي أن موسكو لا تشاطر الغرب تقييماته بشأن مواقف أطراف النزاع في أوكرانيا، وتعتبر مثل هذه الحسابات واهمة.

وأفاد بأنه لم يقدم سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا أي مقترحات جديدة خلال اجتماعهم في وزارة الخارجية الروسية.

وأكد أن روسيا ملتزمة بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقاً مع الرئيس الأمريكي، وتتوقع تنفيذها على أرض الواقع.

وذكر أن زيارة مبعوثي الإدارة الأمريكية ويتكوف وكوشنير إلى روسيا ستتم في المستقبل القريب.