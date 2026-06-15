قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وقف المستحقات المالية لمعلمي المعاش المنقطعين عن العمل بعد مد خدمتهم|قرار عاجل
برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية
وزير الخارجية يلتقي رئيسة البرلمان الأوروبي لبحث التطورات الإقليمية
مجلس النواب يوافق عل اتفاقية دعم لقطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو
صندوق خشبي وصبة خرسانية.. تفاصيل العثور على جثمان أم أخفى نجلها خبر وفاتها 4 أشهر للاستيلاء على معاشها بالإسكندرية
عون: استقرار لبنان وأمنه جزء لا يتجزأ من أي مسعى جدي لترسيخ الاستقرار في المنطقة
القائم بأعمال رئيس الضرائب العقارية في أول تصريح: سنتنازل عن طعون المتأخرات
من الاتصالات إلى القمم.. محطات وزيارات صنعت الشراكة المصرية الإماراتية
سقوط حافلة في اثيوبيا في وادي ومصرع ركابها
ياسين العياري.. اللاعب الذي رفض تونس وعاقبها في المونديال.. ليلة قاسية لنسور قرطاج أمام السويد
مجموعة مصر.. موعد مباراة إيران ونيوزيلندا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
رسميا.. المالية تعلن تفاصيل إطلاق أبكليشن موبايل للضرائب العقارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سنغافورة تدرس إطلاق نظام لتسوية تداولات الذهب خارج البورصة

سنغافورة تنافس بقوة في سوق الذهب.. نظام تسوية خارج البورصة وخزائن لدى المركزي
سنغافورة تنافس بقوة في سوق الذهب.. نظام تسوية خارج البورصة وخزائن لدى المركزي
أ ش أ

تعتزم سنغافورة إطلاق نظام لتسوية تداولات الذهب خارج البورصة، إلى جانب توفير خدمات لتخزين المعدن النفيس لدى البنك المركزي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز موقعها كمركز عالمي لتجارة المعادن الثمينة.

"نظام لتسوية تداولات الذهب خارج البورصة يعني إنشاء آلية رسمية ومنظمة لتسوية صفقات الذهب التي تتم بين الأطراف مباشرة وليس عبر البورصات التقليدية"

وأوضحت هيئة النقد السنغافورية أنه سيتم إنشاء خزائن متخصصة تتيح للبنوك المركزية الأجنبية تخزين احتياطاتها من سبائك الذهب داخل سنغافورة، في خطوة تستهدف تعزيز مكانة الدولة كمركز آمن وموثوق لإدارة الأصول الاحتياطية وربطها بسيولة الأسواق العالمية خلال ساعات التداول الآسيوية.

وأعلن نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة جان كيم يونج، عن هذه المبادرات خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر التاسع للمعادن الثمينة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (APPMC)، الذي انطلقت أعماله اليوم الاثنين.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه أسواق الذهب العالمية تحولا في موازين القوى بفعل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وتراجع الثقة في الأصول الورقية التقليدية، لذلك تسعى سنغافورة إلى تعزيز نفوذها في تجارة المعادن الثمينة، مستحوذة على حصة متزايدة من سوق طالما هيمنت عليه مراكز مالية كبرى مثل لندن ونيويورك وسويسرا.

وأكد جان - الذي يرأس أيضا هيئة النقد في سنغافورة، وفق ما نقلت صحيفة (فايننشال تايمز) - أن الهدف ليس استبدال المراكز التقليدية لتجارة الذهب والسيولة، وإنما تعزيز دور سنغافورة كمركز موثوق وفاعل ضمن النظام البيئي العالمي للذهب.

وتتنافس سنغافورة وهونج كونج على ترسيخ مكانتهما كمركز رئيسي لتجارة الذهب في آسيا، في ظل تنامي دور المنطقة في سوق المعادن الثمينة العالمية.

ورغم أن مساعي سنغافورة لبناء مركز عالمي للذهب تمتد لأكثر من عقد، فإن تصاعد التوترات الجيوسياسية خلال العامين الماضيين منح هذه الجهود زخما إضافيا، مع تزايد إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.

وأوضح جان أن هذه المبادرة ستسهم في ترسيخ دور سنغافورة كموقع يمكن فيه الاحتفاظ بالاحتياطيات الاستراتيجية وإدارتها بكفاءة، مع توفير اتصال سلس بالسيولة المتاحة في أسواق الذهب الدولية.

في سياق متصل، أعلنت هيئة النقد السنغافورية إلغاء الحد الأقصى البالغ 5% على الحوافز الضريبية المرتبطة باستثمارات الذهب الفعلي لصالح مكاتب إدارة الثروات العائلية والصناديق المؤهلة، في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية سنغافورة كوجهة استثمارية رائدة في قطاع المعادن الثمينة ودعم مكانتها كمركز إقليمي وعالمي لتجارة الذهب.

وستشارك 6 بنوك متخصصة في تجارة المعادن الثمينة، وهي بنك دي بي إس، وبنك دويتشه، وبنك ICBC ستاندرد، وبنك جي بي مورغان، وبنك أوفرسيز الصيني (OCBC)، وبنك يونايتد أوفرسيز (UOB)، كأعضاء في غرفة المقاصة الجديدة.

وقد وقعت هذه البنوك مذكرة تفاهم مع بورصة سنغافورة (SGX)، في إطار دعم إنشاء منظومة متكاملة لتسوية وتداول الذهب.

وقالت واي مي هونج كبيرة مسؤولي بنك جي بي مورجان في سنغافورة، إن الطلب المتزايد من المستثمرين على الذهب عالميا يعزز من أهمية سنغافورة كلاعب مكمل للمراكز المالية الرئيسية الأخرى، مشيرة إلى أن دورها يتمثل في دعم السيولة عبر مختلف المناطق الزمنية وتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء.

كما ذكر جاكي تاي رئيس قسم التداول والهيكلة في الأسواق المالية العالمية لدى بنك DBS، أن المستثمرين يتجهون بشكل متزايد نحو البحث عن وجهات موثوقة تتيح الاحتفاظ بالذهب بأمان وإدارته بكفاءة والتعامل معه بثقة، مشيرا إلى أن سنغافورة تتمتع بموقع فريد يؤهلها لتلبية هذا الطلب المتنامي.

تسوية تداولات الذهب تخزين المعدن النفيس البنك المركزي مركز عالمي لتجارة المعادن الثمينة صفقات الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مجانية تنقل مواجهة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم

بدون اشتراك.. القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

الزمالك

تحذير وشكوى.. تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك

الدواجن

هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

لحظة انتشال السيارة

بدل الفرح تحولت لكفن.. تفاصيل مأساوية بحادث سقوط سيارة بترعة المريوطية

ياسين العياري

ابن الأصول التونسية يعاقب نسور قرطاج.. ياسين العياري يهز شباك تونس بقميص السويد

أقطاي عبد الله

مصير أقطاي عبد الله.. تواصل مع هادي خشبة

ترشيحاتنا

عصير القصب

نقيب الفلاحين يحذر من إضافة ثاني أكسيد التيتانيوم لعصير القصب: مادة محظورة في مصر وتغير اللون الطبيعي

واشنطن وطهران

خبير استراتيجي: مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران مليئة بالغموض

الدكتور مصطفى مدبولي

جولة تفقدية لرئيس الوزراء في أجنحة المعرض الطبي الأفريقي

بالصور

في عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته وبناته

فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته
فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته
فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته

سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها

سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها
سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها
سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها

طريقة عمل الجمبرى الفاهيتا

الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..

عملاء BMW أمام الرصاص والقنابل في تجربة أحدث سياراتها

سعر BMW 7 Series Protection
سعر BMW 7 Series Protection
سعر BMW 7 Series Protection

فيديو

عصير القصب

بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد