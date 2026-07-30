النيران تلتهم 6 منازل وأحواش في دار السلام بسوهاج .. والحماية المدنية تتدخل

شهدت قرية عرب العطيات البحرية التابعة لمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، حالة من الاستنفار عقب اندلاع حريق هائل التهم 6 منازل وعددًا من الأحواش، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى باقي المنازل المجاورة، في واقعة أثارت حالة من القلق بين الأهالي، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل عدد من المنازل والأحواش بقرية عرب العطيات البحرية بدائرة مركز دار السلام.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء التابعة لوحدتي دار السلام وأولاد يحيى، حيث انتقلت القوات إلى موقع البلاغ وتعاملت مع الحريق بسرعة وكفاءة.

وتمكنت فرق الإطفاء من محاصرة النيران والسيطرة عليها بالكامل قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة، فيما واصلت القوات تنفيذ أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد الاشتعال، وسط متابعة من الأجهزة الأمنية والجهات التنفيذية.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق أسفر عن احتراق كميات من التبن والبوص والأخشاب، فضلًا عن تلف أجزاء من أثاث بعض المنازل، بينما لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات بين المواطنين، الأمر الذي خفف من حجم الخسائر البشرية رغم اتساع نطاق الحريق.

وأوضحت المعاينة أن المنازل والأحواش المتضررة مملوكة لكل من:" أحلام ع، ومحمود ح، وحمادة ج، ومحمد خ، وعبدالعال أ، وكامل ح، فيما باشرت الجهات المختصة أعمالها لحصر التلفيات والخسائر التي خلفتها النيران.

كما بدأت الأجهزة المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته، مع إجراء الفحوصات والمعاينات الفنية اللازمة لتحديد مصدر الاشتعال، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيق، وكلفت بسرعة استكمال المعاينات وسماع أقوال أصحاب المنازل المتضررة، إلى جانب إعداد تقرير فني شامل يحدد سبب الحريق وقيمة الخسائر، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.