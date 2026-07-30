محافظ سوهاج يهنئ مدير الأمن الجديد بتوليه مهام منصبه.. ويؤكد استمرار التعاون لتحقيق الأمن والتنمية

قام اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، يرافقه كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، بزيارة مديرية أمن سوهاج، لتقديم التهنئة إلى اللواء أشرف عبد المالك مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج.

بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، وذلك عقب صدور حركة التنقلات الأخيرة بوزارة الداخلية، خلفًا للواء حسن عبد العزيز.

محافظة سوهاج

وأعرب محافظ سوهاج عن خالص تهانيه للواء أشرف عبد المالك، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهام عمله، مؤكداً حرص المحافظة على التعاون المستمر والتنسيق الكامل مع مديرية الأمن.

بما يسهم في دعم جهود حفظ الأمن والاستقرار، وتوفير مناخ آمن يدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.

كما قام محافظ سوهاج ومرافقوه بتقديم التهنئة إلى اللواء محمد خميس، بمناسبة توليه منصب رئيس فرع الأمن الوطني بسوهاج، معربين عن خالص تمنياتهم له بالتوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، ومؤكدين أهمية الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في حماية أمن الوطن والمواطن.

وأشار المحافظ إلى أهمية دور رجال الشرطة وما يقدمونه من جهود وطنية مخلصة في حماية المواطنين، وصون الممتلكات العامة والخاصة، وترسيخ سيادة القانون، بما يعزز من الأمن المجتمعي ويحقق الاستقرار اللازم لدفع عجلة التنمية.