وفر 40% من الرصيد.. خطوات وفوائد تحويل العداد الكودي لـ قانوني

تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني، يعد من أهم الخطوات القانونية والمالية التي يجب اتخاذها لتأمين وضع العقار وتوفير الفاتورة الشهرية.

فوائد تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني

تحويل العداد ليس مجرد إجراء ورقي، بل يمنح حزمة واسعة من المزايا القانونية والمالية والخدمية:

- تخفيض الفاتورة بنسبة تصل لـ 40%: يتم إلغاء نظام "السعر الموحد الثابت" المفروض على العداد الكودي، وتتم محاسبتك بنظام الشرائح المنزلية المدعومة التي تبدأ من فئات أقل بكثير.

- مستند رسمي لإثبات محل الإقامة: يمكن إستخدام إيصال الكهرباء أو كارت الشحن الصادر باسمك لتقديمه كإثبات سكن رسمي لدى البنوك، والجهات الحكومية، ومكاتب التموين، وإدارات المرور.

- تقنين وضع العقار ورفع قيمته السوقية: تحويل العداد يعكس قانونية الموقف السكني للوحدة، مما يرفع قيمتها التسويقية ويجعل عمليات البيع أو الإيجار أسهل وأكثر جذباً للمشترين.

- إتاحة التعديلات المستقبلية على العداد: العداد القانوني يسمح لك لاحقاً بإجراء أي تحديثات رسمية، مثل نقل ملكيته لمشترٍ جديد، أو طلب زيادة القدرة الكهربائية (رفع القدرة) لتتحمل الأجهزة الثقيلة والتكييفات.

المستندات والأوراق المطلوبة

لتوفير الوقت والمجهود، جهز الأوراق التالية قبل التوجه لشركة الكهرباء:

- نموذج التصالح النهائي (نموذج 8 أو 10)..

- شهادة أو خطاب المرافق المعتمد: خطاب موجه من المركز التكنولوجي بالحي/ المجلس إلى شركة الكهرباء يفيد بالموافقة على توصيل المرافق بصفة دائمة وقانونية.

- صورة بطاقة الرقم القومي: لابد أن تكون سارية ومطابقة لاسم مقدم الطلب (مع إحضار الأصل للاطلاع).

- سند الحيازة أو الملكية: صورة عقد ملكية الشقة (مسجل أو عليه صحة توقيع) أو عقد إيجار موثق ومسجل بالشهر العقاري.

- إيصال شحن حديث: آخر إيصال سداد شحن للكارت لإثبات انتظام الشحن المسجل على سيستم الشركة .

أسئلة هامة

▪️هل سيتم تغيير جهاز العداد المعلق عندي في الشقة؟

لا، نهائياً. العداد الحالي هو عداد مسبق الدفع (بالكارت)، ولن يتم استبداله أو فكه. كل ما يحدث هو تعديل "الهوية الرقمية" للعداد داخل سيستم شركة الكهرباء ليصبح باسمك بدلاً من الرقم الكودي.

▪️هل هناك غرامات مالية أو رسوم مقايسة جديدة عند التقديم؟

لا. التوجيهات الوزارية تهدف لتسهيل "توفيق الأوضاع" دون أعباء إضافية لأصحاب نموذج التصالح 8 أو 10، فلن تدفع مقايسة جديدة بل رسوم تعديل بيانات إدارية رمزية فقط.

▪️أنا مستأجر للشقة (إيجار قديم أو جديد)، هل يمكن تحويل العداد باسمي؟

نعم، بشرطين: وجود عقد إيجار موثق بـ "صحة توقيع" أو مسجل في الشهر العقاري، بالإضافة إلى إحضار موافقة كتابية صريحة وموقعة من المالك الأصلي للوحدة المعلق بها العداد.

▪️هل يمكن تحويل العداد الكودي إلى قانوني بدون تقديم نموذج التصالح؟

لا يمكن للعقارات المخالفة، ولكن يُستثنى من ذلك العقارات المرخصة رسمياً والتي تم تركيب العداد الكودي لها كإجراء تنظيمي مؤقت؛ فهذه الحالات تحتاج فقط لتقديم رخصة المباني وعقد الملكية دون حاجة للتصالح.

▪️هل يمكنن الذهاب لشركة الكهرباء بنموذج التصالح مباشرة دون المرور بالمركز التكنولوجي؟

لا؛ شركة الكهرباء تتطلب "خطاب أو نموذج موافقة المرافق" الصادر والموجه إليها رسمياً من الحي أو المركز التكنولوجي التابع له العقار للتأكد من تسوية المخالفات البنائية نهائياً .

▪️كم تستغرق العملية بأكملها حتى يظهر الاسم على الشاشة والمنظومة؟

الإجراءات داخل فرع الشركة تنتهي فوراً عند مراجعة الملف. أما تحديث الاسم على سيستم الشحن والعداد، فيأخذ من 7 إلى 10 أيام عمل، ويتحول رسمياً في أول عملية شحن للكارت بعد التعاقد الجديد.

▪️هل كارت الشحن الحالي سيعمل بعد التحويل أم يتم تسليم كارت جديد؟

ستقوم شركة الكهرباء بـ إعادة برمجة نفس الكارت الحالي وتفعيله بالاسم الجديد، ليتوافق مع نظام محاسبة الشرائح السكنية الجديد .

▪️ماذا يحدث لو كان هناك مستحقات متأخرة أو ممارسات سابقة على العداد الكودي؟

يجب تصفية أي مديونيات، أقساط، أو فروق إستهلاك قديمة مسجلة على العداد الكودي قبل توقيع العقد القانوني الجديد، وتتيح الشركات ميزة تقسيط هذه المتأخرات للتيسير على المواطنين.

▪️هل يمكن تقديم طلب تحويل جماعي لكل سكان العمارة دفعة واحدة؟

نعم، متاح حالياً؛ حيث أتاحت شركات الكهرباء ميزة "التقديم الجماعي" لسكان العقارات والمجمعات السكنية لتسريع الإجراءات للكتل السكنية دفعة واحدة وتقليل المجهود الفردي.

▪️هل تحويل العداد يغني عن تسجيل الشقة في الشهر العقاري؟

لا؛ العداد القانوني يُثبت الحيازة الفعلية وإستقرار المرافق، ويعتبر قرينة قوية، لكنه لا يغني أبداً عن سند الملكية الرسمي المسجل للوحدة.

▪️ماذا يحدث للعداد إذا قمت ببيع الشقة بعد تحويله إلى قانوني؟

ميزة العداد القانوني أنه يتيح لك عمل "تنازل رسمي" للمشتري الجديد بفرع الشركة وبسهولة، وهو ما لم يكن ممكناً أبداً في النظام الكودي المؤقت.