بعد أيام من ولادتها.. فياض شريف أوغلو يكشف كواليس اختيار اسم طفلته الأولى «ديفنه ياز»

احتفل الفنان التركي فياض شريف أوغلو، نجم مسلسل «حب محتمل»، وزوجته الإعلامية ميرفه دينتشكول بوصول طفلتهما الأولى، التي اختارا لها اسم «ديفنه ياز»، في لحظة عائلية خاصة تصدرت اهتمام متابعي النجم التركي ومحبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووُلدت الطفلة يوم 27 يوليو، لتصبح أولى ثمار زواج فياض شريف أوغلو وميرفه دينتشكول، بعد علاقة عاطفية استمرت لنحو ثلاث سنوات، قبل أن يتوج الثنائي قصتهما بالزواج في حفل أقيم بمدينة إسطنبول خلال يونيو 2025، وسط حضور أفراد العائلة وعدد من الأصدقاء المقربين وشخصيات من الوسط الفني والإعلامي.

ميرفه دينتشكول تعلن ولادة طفلتها بصورة مؤثرة

اختارت ميرفه دينتشكول مشاركة خبر ولادة ابنتها مع جمهورها عبر حسابها على موقع «إنستغرام»، من خلال صورة حملت قدرًا كبيرًا من المشاعر، ظهرت فيها وهي تمسك يد طفلتها الصغيرة.

وأرفقت الإعلامية التركية الصورة برسالة قصيرة أعلنت من خلالها قدوم ابنتها إلى الحياة، وكتبت: «مرحبًا يا ابنتي، مرحبًا يا ديفنه ياز»، لتلقى الصورة تفاعلًا واسعًا من متابعيها، الذين حرصوا على تهنئة الزوجين بهذه المناسبة العائلية السعيدة.

وجاء الإعلان بعد فترة من حالة الترقب التي عاشها جمهور الثنائي خلال فترة الحمل، قبل أن يكشف الزوجان أخيرًا عن وصول طفلتهما الأولى، لتبدأ مرحلة جديدة في حياتهما بعيدًا عن أجواء العمل والشهرة.

فياض شريف أوغلو يحتفل بقدوم ابنته أمام الصحفيين

وبعد خروج الأسرة من المستشفى، حظي فياض شريف أوغلو باستقبال من عدد من الصحفيين والمصورين الذين كانوا في انتظاره، حيث ظهر الفنان التركي في حالة من السعادة والفرح أثناء مغادرته المستشفى برفقة زوجته وابنته.

وحرص شريف أوغلو على مشاركة فرحته مع الموجودين، إذ قام بتوزيع الحلوى عليهم احتفالًا بقدوم طفلته، في لفتة عكست حالة البهجة التي يعيشها بعد أن أصبح أبًا للمرة الأولى.

وطلب الفنان من الصحفيين الدعاء لابنته، معبرًا عن أمنيته في أن تحظى بالصحة والسعادة، وقال لهم: «أتمنى منكم الكثير من الدعاء لابنتي».

ولفت ظهوره برفقة زوجته وطفلته أنظار الحاضرين، خاصة أن هذه اللحظة جاءت بعد أيام قليلة من ولادة «ديفنه ياز»، التي أصبحت محور اهتمام الزوجين منذ لحظة وصولها إلى العالم.

لماذا اختار فياض شريف أوغلو اسم «ديفنه»؟

وخلال حديثه مع الصحفيين في تركيا ، كشف فياض شريف أوغلو للمرة الأولى تفاصيل اختيار اسم طفلته، موضحًا أن اسم «ديفنه» لم يكن اختيارًا عابرًا، وإنما اسمًا يحبه منذ فترة طويلة.

وأوضح الفنان التركي أنه كان يحتفظ بهذا الاسم في ذهنه منذ سنوات، وكان قد حسم أمره بشأنه في حال رزقه بطفلة، مشيرًا إلى أنه كان يقول دائمًا إنه إذا كان المولود فتاة فسيكون اسمها «ديفنه».

وقال شريف أوغلو في حديثه: «أحببت اسم ديفنه كثيرًا. كنت أقول دائمًا إذا كانت فتاة فلتكن ديفنه، أما إن كان ولدًا فلم نكن قد اخترنا له اسمًا بعد».

ويكشف هذا التصريح أن اسم الطفلة كان مرتبطًا برغبة قديمة لدى والدها، قبل أن تأتي الولادة لتمنحه الفرصة أخيرًا لاستخدام الاسم الذي ظل يفضله لسنوات.

حكاية إضافة «ياز» إلى اسم الطفلة

أما الجزء الثاني من اسم الطفلة «ياز»، فجاء بحسب ما أوضح فياض شريف أوغلو في مرحلة لاحقة، بعدما بدأ الزوجان في البحث عن اسم كامل يكون متناسقًا ومميزًا.

وأشار الفنان التركي إلى أنه لاحظ وجود تشابه بين اسم زوجته «ميرفه» والاسم الأول لطفلته «ديفنه»، موضحًا أن كل اسم منهما يتكون من خمسة أحرف، إلى جانب وجود تشابه بين الحرفين الثاني والخامس.

ومن هنا جاءت فكرة إضافة «ياز» إلى اسم «ديفنه»، حيث كانت زوجته ميرفه صاحبة الاقتراح، وهو ما وجده شريف أوغلو مناسبًا ومتناغمًا من الناحية الصوتية.

وبحسب روايته، رأى الزوجان أن «ديفنه ياز» يحمل وقعًا مميزًا، ليصبح الاسم النهائي لطفلتهما الأولى، في اختيار يجمع بين اسم كان يحبه الأب منذ سنوات، وإضافة اقترحتها الأم وأضفت لمستها الخاصة على الاسم.

قصة حب استمرت 3 سنوات قبل الزواج

ولم يكن وصول «ديفنه ياز» بداية قصة فياض شريف أوغلو وميرفه دينتشكول، وإنما جاء تتويجًا لعلاقة عاطفية استمرت لعدة سنوات.

وعاش الثنائي قصة حب استمرت نحو ثلاث سنوات، قبل أن يقررا الانتقال إلى مرحلة الزواج، حيث أقاما حفل زفاف في مدينة إسطنبول خلال يونيو 2025، بحضور أفراد العائلة وعدد من الأصدقاء المقربين، إلى جانب مجموعة من نجوم الوسط الفني والتلفزيوني.

ومنذ ارتباطهما، حرص الثنائي على مشاركة بعض اللحظات من حياتهما مع الجمهور، مع الحفاظ في الوقت ذاته على قدر من الخصوصية، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل علاقتهما وحياتهما الأسرية.

ومع ولادة طفلتهما الأولى، بدأت مرحلة جديدة في حياة الزوجين، الذي أصبحا الآن أمام تجربة الأبوة والأمومة للمرة الأولى، وسط حالة من السعادة التي ظهرت بوضوح على ملامح فياض شريف أوغلو خلال مغادرته المستشفى.

الأبوة تضيف فصلًا جديدًا إلى حياة نجم «حب محتمل»

ويأتي استقبال فياض شريف أوغلو لطفلته الأولى بالتزامن مع استمرار حضوره في الوسط الفني، حيث ارتبط اسمه خلال السنوات الماضية بعدد من الأعمال التي لفتت أنظار الجمهور، بينما يحظى بحضور لافت بين متابعي الدراما التركية.

لكن هذه المرة لم يكن ظهوره مرتبطًا بعمل فني أو شخصية درامية، وإنما بلحظة شخصية وعائلية احتفل خلالها بوصول طفلته الأولى، وشارك الصحفيين جانبًا من فرحته من خلال توزيع الحلوى وطلب الدعاء لها.

وبين اسم اختاره الأب منذ سنوات، واقتراح أضافته الأم ليكتمل الاسم، تبدو حكاية «ديفنه ياز» مرتبطة بالكثير من التفاصيل العاطفية التي تعكس مكانتها الخاصة لدى والديها.

ومع بداية رحلة جديدة للعائلة الصغيرة، يواصل فياض شريف أوغلو وميرفه دينتشكول الاحتفال بمرحلة الأبوة والأمومة، بعدما تحولت قصة حبهما التي بدأت قبل سنوات إلى أسرة تضم الآن طفلتهما الأولى، التي اختارا لها اسمًا يحمل بالنسبة إليهما ذكرى ورمزية وتفاصيل خاصة.