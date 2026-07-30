مهرجان الصيف الدولي.. أكثر من 50 فعالية فنية وثقافية تحتضنها مكتبة الإسكندرية

تستعد مكتبة الإسكندرية لاستقبال جمهورها في الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان الصيف الدولي، الذي يقام خلال الفترة من 6 إلى 30 أغسطس 2026، ببرنامج فني وثقافي حافل يضم أكثر من 50 فعالية تتنوع بين الحفلات الموسيقية والغنائية، والعروض المسرحية، والسينما، والرقص، وورش العمل، والندوات واللقاءات الفنية، بمشاركة نخبة من الفنانين المصريين والعرب والدوليين، مقدمًا تجربة ثرية تستهدف مختلف الفئات العمرية.



ويقدم المهرجان هذا العام برنامجًا موسيقيًا متنوعًا يجمع بين الأسماء الجماهيرية والتجارب الفنية المستقلة، إذ يفتتح فعالياته بحفل لفرقة مسار إجباري، فيما يختتم لأول مرة بحفل للفنان تامر عاشور. ويشارك في البرنامج كل من الفنان علي الحجار، والموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا مكتبة الإسكندرية، والفنان هشام عباس، ومروة ناجي بمصاحبة أوركسترا شباب مكتبة الإسكندرية، والموهبة الصاعدة سمر طارق.

ويتضمن البرنامج مشاركة فرق فنية من بينها: طارق العربي طرقان وعائلته، ووسط البلد، وفؤاد ومنيب، وحافظ وبستان، وديسكو مصر، وفلكلوريتا، إلى جانب حفلات لكل من إيجيبسانا بقيادة محمد منصور، وهاي دام، والحضرة للإنشاد الصوفي، وأندروميدا، بالإضافة إلى حفل أغاني ديزني والميوزيكالز بمشاركة صوليستات كورال وكورال أطفال مكتبة الإسكندرية وأوركسترا مدرسة الفنون.

كما يضم البرنامج مشاركات عربية ودولية مميزة، تشمل فرق جدل وأوتوستراد من الأردن، والفنانتين لينا شاماميان وغالية من سوريا، إلى جانب جون والتر وماريسا ساردو من هولندا والولايات المتحدة، وفرقة رايز أوف لايت من ألمانيا، في إطار حرص المهرجان على تقديم تجارب موسيقية متنوعة تجمع بين الثقافات المختلفة.

ولا يقتصر المهرجان على الموسيقى، إذ يقدم مجموعة من العروض المسرحية تضم "الأوفريندا"، و"القضية اللي هي"، و"جسم وأسنان وشعر مستعار"، و"أنا كارمن"، إلى جانب عروض ستاند أب كوميدي للفنانين محمد حلمي وطارق الإبياري، فضلًا عن عروض الرقص المعاصر، والتنورة، والكوريوجرافيا، والعروض الأدائية، بما يعكس التنوع الفني الذي يميز المهرجان عامًا بعد عام.

وفي إطار اهتمامه بالحوار الثقافي وتطوير المهارات الإبداعية، يتضمن البرنامج لقاءات مع المخرج خالد جلال والشاعر الغنائي بهاء الدين محمد، وندوتين حول تاريخ الفرق الموسيقية المستقلة وتطور تجربة فرقة مسار إجباري، إلى جانب ماستر كلاس حول الإنتاج السينمائي يقدمه المنتجان صفي الدين محمود ومارك لطفي.

ويخصص المهرجان مساحة لبرنامج "سينما الأحد: بين الهوية والانتشار"، الذي يضم عروضًا سينمائية يعقبها نقاش مع صناعها، إلى جانب أمسية خاصة لعرض أفلام قصيرة من إنتاج شركة ريد ستار، في إطار دعم الحوار حول السينما المستقلة وصناعتها.

كما يقدم المهرجان مجموعة من ورش العمل المتخصصة في التمثيل وبناء الشخصية، والتمثيل الإيمائي، وفنون الارتجال المسرحي، وارتجال الموسيقى بالتعاون مع معهد جوتة بالإسكندرية، فضلًا عن مسابقة "نغمة حرة" للفرق الموسيقية المستقلة، تأكيدًا لحرص مكتبة الإسكندرية على اكتشاف المواهب الشابة، ودعم الفنانين المستقلين، وإتاحة الفرصة أمامهم للتواصل مع الجمهور واكتساب الخبرات.