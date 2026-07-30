إلهام شاهين تخطف الأنظار في أحدث ظهور .. شاهد

شاركت الفنانة إلهام شاهين صوراً جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت إلهام شاهين بإطلالة صيفية كاجوال ولوك ميك اب يبرز جمالها.

وبدأت الفنانة إلهام شاهين تصوير أولي مشاهدها ضمن أحداث فيلم" حين يكتب الحب"، بمدينة الاسكندرية.

وأكدت الهام شاهين ان الفيلم يحمل العديدمن المفاجات، حيث يضم نجوم من مصر وسوريا ولبنان.

يشارك في بطولة فيلم "حين يكتب الحب" عدد كبير من النجوم من بينهم أحمد الفيشاوي ومعتصم النهار وجميلة عوض وشيري عادل ومحسن بن منصور وسارة بركة وإلهام صفي الدين وشريف حافظ وعدد آخر من الفنانين.

فيلم "حين يكتب الحب" من تأليف سجى محمد الخليفات وإنتاج نايف عبد الله ومن إخراج محمد هانى، وتدور أحداثه في إطار رومانسي.