إلهام شاهين تبدأ تصوير "حين يكتب الحب" بالإسكندرية

بدأت الفنانة إلهام شاهين تصوير أولي مشاهدها ضمن أحداث فيلم" حين يكتب الحب"، بمدينة الاسكندرية.

وأكدت الهام شاهين ان الفيلم يحمل العديدمن المفاجات، حيث يضم نجوم من مصر وسوريا ولبنان.

يشارك في بطولة فيلم "حين يكتب الحب" عدد كبير من النجوم من بينهم أحمد الفيشاوي ومعتصم النهار وجميلة عوض وشيري عادل ومحسن بن منصور وسارة بركة وإلهام صفي الدين وشريف حافظ وعدد آخر من الفنانين.

فيلم "حين يكتب الحب" من تأليف سجى محمد الخليفات وإنتاج نايف عبد الله ومن إخراج محمد هانى، وتدور أحداثه في إطار رومانسي.

أعمال إلهام شاهين

وكان آخر أعمال إلهام شاهين، مسلسل سيد الناس، والذي عرض رمضان قبل الماضي.

مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .





