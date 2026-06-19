الرزانة أعادت لي حياتي.. عمر حسن يوسف يحتفل بمرور 1095يوما على التعافي من تناول الكحوليات

عبر الفنان عمر حسن يوسف عن سعادته بمرور ثلاث سنوات كاملة على توقفه عن تناول الكحوليات، كاشفًا عن رحلة طويلة من التحديات والتغيير الشخصي التي مر بها خلال تلك الفترة.

وكتب عمر حسن يوسف، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، منشورًا قال فيه: «شهد أمس مرور ثلاث سنوات (1,095 يومًا) من كونك صاحيًا وحاضرًا ومدركًا، لم يكن الهدف أبداً إيقاف الكحول والمواد فقط، ولكن بناء حياة لست بحاجة للهروب منها».

وأضاف في منشوره: «الرزانة أعادت لي حياتي مرة أخرى، أنا أقوى وأكثر وضوحًا وأكثر راحة مما اعتقدت، أنا ممتن جدًا لنفسي للوفاء بهذا الوعد، وللنعمة التي استغرقت الوصول إلى هنا، ولأي شخص بدأ للتو، أعدك أن الأمر يستحق المعركة، يوم واحد في كل مرة».

ولاقى منشور الفنان تفاعلًا من متابعيه، حيث أشاد كثيرون بتجربته الشخصية ورسالة الدعم التي وجهها لكل من يمر بتجارب مشابهة، مؤكدًا أن الاستمرار في التعافي يتطلب إرادة وصبرًا طويلًا.