ما موقف الأنجولي شيكو بانزا وعبد الله السعيد؟ مصدر يجيب

كشف مصدر بنادي الزمالك أن عبد الله السعيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، سيعود إلى القاهرة غدًا الثلاثاء قادمًا من اليونان، على أن ينتظم في معسكر الفريق المغلق المقام بالعاصمة الجديدة، يوم الأربعاء، استعدادًا للموسم الجديد.

وفيما يخص موقف الأنجولي شيكو بانزا جناح الفريق أكد المصدر أن اللاعب أخطر إدارة الكرة بسفره إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، من أجل إنهاء إجراءات تجديد الإقامة الخاصة به، موضحًا أن اللاعب سيعود إلى القاهرة أحد يومي 7 أو 8 أغسطس للانتظام في تدريبات الفريق.

وكان الزمالك انتظم في معسكر مغلق بداية من يوم السبت الماضي بالعاصمة الجديدة، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ويستعد الزمالك في الموسم المقبل للمشاركة في العديد من البطولات المحلية والأفريقية، حيث سيشارك الأبيض في بطولات الدوري وكأس مصر وكأس عاصمة مصر، بجانب السوبر المحلي وبطولة دوري أبطال أفريقيا.