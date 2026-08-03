قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتراجع 4 درجات.. الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة اعتبارا من الثلاثاء وحتى الأحد
السعودية تسرع توطين صناعة السيارات الكهربائية .. 9.2 مليار ريال عائد اقتصادي متوقع
موعد صرف مرتبات أغسطس 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور
المعاش العابر للحدود وتأشيرة العودة السريعة.. مقترحات برلمانية لدعم المصريين بالخارج
حرب البيانات تشتعل.. الأهلي يتحدى والزمالك يرفض التهديد واتحاد الكرة يترقب| إيه الحكاية
مرصد القطامية الفلكي يطلق ورشة عمل لاستكشاف الأجسام الفضائية القريبة من الأرض
أحمد الحجار : أحاول الخروج من عباءة والدي .. وأتمنى تجسيد شخصية محمد فوزي | فيديو
أسعار هيونداي جيتز المستعملة في مصر
قطع الرأس.. ترامب يوجه تهديدًا غير مسبوق لإيران
فخور باختلافي | قصة عرفة أطول شاب مصري يواجه التنمر ويحلم بالعمل
رابطة الأندية: الجولة الأولى للدوري على 3 أيام.. والأهلي يبدأ 23 أغسطس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مخزون السلع الإستراتيجية صمام أمان لمواجهة الأزمات العالمية

السلع الاستراتيجية
السلع الاستراتيجية
حسن رضوان

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتكوين مخزون آمن لفترات طويلة، تمثل ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي الغذائي المصري وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية.

وقال النائب تصريح خاص لـ"صدى البلد"،  إن الدولة المصرية أدركت مبكرًا أهمية امتلاك منظومة متكاملة للأمن الغذائي، تقوم على زيادة الإنتاج المحلي، وتطوير البنية التحتية للتخزين، وإنشاء الصوامع والمجمعات الاستراتيجية، بما يضمن توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق وعدم تأثر المواطنين بأي اضطرابات خارجية.

تأمين احتياجات المواطنين

وأضاف أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لملف السلع الاستراتيجية تعكس اهتمام الدولة بتأمين احتياجات المواطنين، خاصة في ظل التحديات العالمية التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الغذاء وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن وجود مخزون آمن من السلع يمثل حائط صد أمام أي أزمات محتملة.

وأوضح النائب محمد سمير أن التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص وتطوير منظومة الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه، يمثلان خطوات مهمة نحو تحقيق كفاءة أكبر في إدارة الموارد وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن مشروعات مثل مجمع صوامع "مستقبل مصر" تعكس رؤية الدولة نحو بناء منظومة حديثة للأمن الغذائي تعتمد على التكنولوجيا والتخطيط طويل الأمد، مؤكدًا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية لم يعد هدفًا اقتصاديًا فقط، بل أصبح ضرورة لحماية استقرار الدولة وأمن المواطنين.

واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن استمرار دعم قطاعات الزراعة والإنتاج المحلي، إلى جانب تطوير منظومة التخزين والتوزيع، سيكون له دور محوري في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري خلال المرحلة المقبلة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب الأزمات الإقليمية القومي الغذائي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة توقع وقوع زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس

هل يحدث زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس؟ البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

تنسيق الجامعات 2026

88.9 %سياسةواقتصاد 85.9% للاعلام 87.1% للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2026

الذهب

الذهب نزل الحق اشتري .. سعر الجرام من عيار 21 يسجل رقماً قياسياً جديدا

بسمة سمير

ماتت وأولادها في حضنها .. سيدة تفارق الحياة بسبب فزع زلزال الفجر

المتهمين

فى زيارة لأقاربها.. الداخلية تكشف سبب وجود ضابطة شرطة فى مشاجرة المطرية

الضحية

راح المصحة على رجله ورجع جثة.. حلم عريس الإسماعيلية انتهى قبل ما يبدأ

المتهم

استأجر قاعة محكمة.. إحالة عاطل انتحل صفة قاضي للمحاكمة الجنائية

وزير التربية والتعليم

بـ70 جنيه .. رسوم تسليم شهادات نجاح طلاب الثانوية العامة

ترشيحاتنا

حالة الطقس

هل تستمر الموجة الحارة حتى نهاية أغسطس؟.. تحذير عاجل

محافظ الدقهلية

عقب الزلزال.. تفعيل خطة الطوارئ وانعقاد غرفة إدارة الأزمة بالدقهلية

غير العداد من كودي إلى قانوني

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح؟

بالصور

أسعار هيونداي جيتز المستعملة في مصر

هيونداي جيتز
هيونداي جيتز
هيونداي جيتز

طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ 3 مكونات.. حلوى صيفية منعشة في دقائق

طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ3 مكونات
طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ3 مكونات
طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ3 مكونات

طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل.. صحي ولذيذ بخطوات سهلة

طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل.. صحي ولذيذ بخطوات سهلة
طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل.. صحي ولذيذ بخطوات سهلة
طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل.. صحي ولذيذ بخطوات سهلة

أحدث 5 سيارت suv قدمت في السوق المصري

سيارت suv
سيارت suv
سيارت suv

فيديو

محمد فهيم

محمد فهيم: المسرح بيتي الأول.. وأستعد لأعمال جديدة |فيديو

أحمد الحجار

أحمد الحجار : أحاول الخروج من عباءة والدي .. وأتمنى تجسيد شخصية محمد فوزي | فيديو

فيلم كعكة الرئيس

عمان السينمائي | المستعمرة أفضل سيناريو .. وكعكة الرئيس جائزة لجنة التحكيم

اصالة وشام الذهبي

شام الذهبي تدخل عالم الإنتاج الموسيقي وتُعيد أصالة للجذور الشامية في أغنية "الأصالة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد