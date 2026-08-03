برلماني: مخزون السلع الإستراتيجية صمام أمان لمواجهة الأزمات العالمية

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتكوين مخزون آمن لفترات طويلة، تمثل ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي الغذائي المصري وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية.

وقال النائب تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الدولة المصرية أدركت مبكرًا أهمية امتلاك منظومة متكاملة للأمن الغذائي، تقوم على زيادة الإنتاج المحلي، وتطوير البنية التحتية للتخزين، وإنشاء الصوامع والمجمعات الاستراتيجية، بما يضمن توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق وعدم تأثر المواطنين بأي اضطرابات خارجية.

تأمين احتياجات المواطنين

وأضاف أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لملف السلع الاستراتيجية تعكس اهتمام الدولة بتأمين احتياجات المواطنين، خاصة في ظل التحديات العالمية التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الغذاء وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن وجود مخزون آمن من السلع يمثل حائط صد أمام أي أزمات محتملة.

وأوضح النائب محمد سمير أن التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص وتطوير منظومة الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه، يمثلان خطوات مهمة نحو تحقيق كفاءة أكبر في إدارة الموارد وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن مشروعات مثل مجمع صوامع "مستقبل مصر" تعكس رؤية الدولة نحو بناء منظومة حديثة للأمن الغذائي تعتمد على التكنولوجيا والتخطيط طويل الأمد، مؤكدًا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية لم يعد هدفًا اقتصاديًا فقط، بل أصبح ضرورة لحماية استقرار الدولة وأمن المواطنين.

واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن استمرار دعم قطاعات الزراعة والإنتاج المحلي، إلى جانب تطوير منظومة التخزين والتوزيع، سيكون له دور محوري في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري خلال المرحلة المقبلة.