سيراميكا كليوباترا والبطائح الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية قبل المواجهة الودية

حرص معتز البطاوي، عضو مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا والمشرف العام على قطاع الكرة، وسعد سمير مدير الكرة بالنادي، على تبادل الدروع التذكارية مع مسؤولي نادي البطائح الإماراتي، في إطار العلاقات الطيبة التي تجمع بين الناديين.

وجاءت مراسم تبادل الدروع على هامش المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب، ضمن استعدادات الطرفين للمرحلة المقبلة.

وأكد مسؤولو الناديين، خلال اللقاء على قوة العلاقات الرياضية التي تجمع بين سيراميكا كليوباترا والبطائح الإماراتي، وحرصهما على استمرار التعاون والتواصل بين الجانبين خلال الفترة القادمة.