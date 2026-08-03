أيمن حسين ينضم رسمياً إلى باختكور الأوزبكي

أعلن نادي باختكور الأوزبكستاني، انضمام لاعب المنتخب العراقي أيمن حسين إلى فريقه الكروي الأول.

وذكر النادي في بيان أن "المهاجم العراقي البالغ من العمر 30 عامًا، والذي يلعب في المنتخب العراقي، وقع عقدًا مع نادي باختكور حتى نهاية الموسم، سجل أيمن هدف المنتخب العراقي الوحيد في كأس العالم الأخيرة".

مسيرته

وأضاف، أنه "خلال مسيرته الكروية، لعب أيمن لأندية عراقية هي: دهوك، نفط، شرطة، القوة الجوية، كرمة، الصفاقسي التونسي، أم صلال القطري، المرقية، الخور، الوكرة، الجزيرة الإماراتي، والرجاء الرياضي المغربي، سجل 120 هدفًا في مباريات الدوري مع أنديته، و34 هدفًا مع المنتخب العراقي، بالإضافة إلى تسجيله في دورة الألعاب الأولمبية ونهائيات كأس العالم".