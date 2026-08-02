قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكهرباء: رفع التعريفة كان ضروريا.. والدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الاستهلاك
البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة.. تفاصيل كاملة تشرح عن نظامها الدراسي ومساراتها
المشدد 5 سنوات لمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الطالبية.. وإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب
تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في أوسيم لـ 9 سبتمبر
46 درجة في الظل بالصعيد| الأرصاد: انكسار الموجة شديدة الحرارة الثلاثاء
أحمد موسى: هناك محاولات لإفشال التحركات المصرية بشأن غزة.. والقاهرة تواصل دعمها للقضية الفلسطينية
محمد عوض: نعمل على توفير منظومة متكاملة لدعم المستثمرين المصريين بالخارج
عمدة طرابزون: نتمنى إتمام صفقة انتقال صلاح لنادينا
أمير محروس: عمرو دياب سجّل 37 أغنية في الألبوم الأخير ونزل منها 12 فقط
القليوبي: الدولة تدعم الكهرباء بـ100 مليار جنيه سنويًا لتخفيف الأعباء عن المواطنين
الكهرباء:4.1 تريليون جنيه استثمارات لدعم الشبكة ولا نية لتخفيف الأحمال في الصيف
أحمد موسى: مصر تملك المعلومات الكاملة.. وأجهزتها يقظة أمام كل التحديات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب القوة الجوية العراقي: معسكر القاهرة مثالي وهذا هو هدفنا

كرة قدم
كرة قدم
مجدي سلامة

أكد مدرب فريق القوة الجوية العراقي، التونسي فتحي الجبالي، أن معسكر الفريق المقام في القاهرة، يسير وفق البرنامج الإعدادي المرسوم، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس يتمثل في تجهيز الفريق بأفضل صورة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال الجبالي في تصيحات صحفية إن "اللاعبين أظهروا انضباطاً والتزاماً كبيرين خلال الوحدات التدريبية، وهو ما يعكس رغبتهم في تقديم موسم يليق بتاريخ النادي وطموحات جماهيره.

وأضاف أن اختيار القاهرة جاء بعد نجاح تجربة الموسم الماضي، لما توفره من أجواء مناسبة ومنشآت رياضية متكاملة تسهم في تنفيذ البرنامج التدريبي بكفاءة، مبيناً أن الجهاز الفني يحرص على استثمار فترة المعسكر لتعزيز الانسجام بين اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية والإدارية.

معسكر الجوية 

وأوضح الجبالي، أن الهدف من المعسكر هو الوصول إلى فريق متجانس وقادر على المنافسة بقوة في الاستحقاقات المقبلة، مؤكداً، أن القوة الجوية يعد من أعرق الأندية العراقية، الأمر الذي يضاعف مسؤولية الجميع للعمل من أجل المحافظة على مكانة النادي وإسعاد جماهيره.

مدرب فريق القوة الجوية العراقي فتحي الجبالي الموسم الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

بعد قليل.. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

سعر الذهب

900 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

وزارة التعليم العالي

91.25% علمي علوم و86.09% للشعبة الهندسة و71.56% الادبي.. ننشر الحد الأدنى للتسجيل بـ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جنيهات ذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن

وزارة التعليم العالي

تنسيق الجامعات 2026.. تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل التسجيل بالمرحلة الأولى

نجل الشهيد احمد المنسي

نجل الشهيد أحمد المنسي يحقق تفوقا وإنجازا علميا في امتحانات الدبلومة الأمريكية

تنسيق الجامعات 2026

انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الأربعاء المقبل لتستمر 5 أيام

ترشيحاتنا

الأرصاد : طقس الغد شديد الحرارة نهارا رطب ليلا

الأرصاد : طقس الغد شديد الحرارة نهارا رطب ليلا

محمد عبد الغني نقيب المهندسين المصريين

نقابة المهندسين تشترط 75% في المواد الأساسية للقبول بكليات الهندسة

الأرصاد

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اعتبارا من الثلاثاء.. والعظمى غدا على القاهرة الكبرى 37 درجة

بالصور

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

علاج فرط التصبغ .. فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان

فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان
فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان
فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان

أمراض الكبد فى تزايد.. 3 عادات تحميه وأخرى تسرع تلفه

أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

فيديو

صانع المحتوى

غضب واسع بسبب تصوير الأهرامات بطائرة درون.. ومطالبات بالتحقيق في الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد