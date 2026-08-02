مدرب القوة الجوية العراقي: معسكر القاهرة مثالي وهذا هو هدفنا

أكد مدرب فريق القوة الجوية العراقي، التونسي فتحي الجبالي، أن معسكر الفريق المقام في القاهرة، يسير وفق البرنامج الإعدادي المرسوم، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس يتمثل في تجهيز الفريق بأفضل صورة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال الجبالي في تصيحات صحفية إن "اللاعبين أظهروا انضباطاً والتزاماً كبيرين خلال الوحدات التدريبية، وهو ما يعكس رغبتهم في تقديم موسم يليق بتاريخ النادي وطموحات جماهيره.

وأضاف أن اختيار القاهرة جاء بعد نجاح تجربة الموسم الماضي، لما توفره من أجواء مناسبة ومنشآت رياضية متكاملة تسهم في تنفيذ البرنامج التدريبي بكفاءة، مبيناً أن الجهاز الفني يحرص على استثمار فترة المعسكر لتعزيز الانسجام بين اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية والإدارية.

معسكر الجوية

وأوضح الجبالي، أن الهدف من المعسكر هو الوصول إلى فريق متجانس وقادر على المنافسة بقوة في الاستحقاقات المقبلة، مؤكداً، أن القوة الجوية يعد من أعرق الأندية العراقية، الأمر الذي يضاعف مسؤولية الجميع للعمل من أجل المحافظة على مكانة النادي وإسعاد جماهيره.