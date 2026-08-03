"مصافي الشمال" العراقية: الحريق بمصفى (صلاح الدين/2) لم يؤثر في الإنتاج

أكدت شركة "مصافي الشمال" العراقية، اليوم /الاثنين/، أن الحريق الذي اندلع في مصفى (صلاح الدين/2) لم يؤثر في الإنتاج.

وذكرت الشركة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن فرق السلامة والإطفاء بالشركة تمكنت بجهودها السريعة واستجابتها الفورية من السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع في وحدة كابسة غاز الهيدروجين المساندة بمصفى (صلاح الدين/2)، في تمام الساعة 4:45 فجر اليوم ومنع امتداد النيران إلى الوحدات المجاورة.

وأضافت: أن الحادث كان فنيًا، مشددة على أن الإجراءات الفنية والسلامة المعتمدة أسهمت في احتواء الحريق خلال وقت قياسي.

وأوضحت الشركة أن الحادث لم يؤثر في عمليات الإنتاج ولم يسفر عن أي خسائر بشرية، فيما باشرت الجهات الهندسية الفنية المختصة ببدء الأعمال لإعادة الوحدة الى الخدمة وفق المواصفات الفنية ومعايير السلامة المعتمدة.