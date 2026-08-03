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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أمام أطفالهما.. زوج ينهي حياة زوجته طعنًا داخل منزلهما في شبرا الخيمة

جريمة قتل
جريمة قتل
إبراهيم الهواري

شهدت منطقة مسطرد بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية جريمة مأساوية، بعدما لقيت سيدة مصرعها إثر تعرضها للطعن داخل مسكن الزوجية، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط زوجها المتهم بارتكاب الواقعة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ بالعثور على سيدة متوفاة داخل منزلها بمنطقة مسطرد.


وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تُدعى "سارة أ.ع" (28 عامًا)، تعمل بأحد المصانع وتقيم بعزبة الورد بمنطقة مسطرد، وبها طعنتان نافذتان في الرقبة والكتف.
وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.
وكشفت التحريات الأولية أن زوج المجني عليها، ويُدعى "عمر ص"، عامل ويقيم بذات العنوان، هو المتهم بارتكاب الجريمة، وذلك عقب نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى اعتداء باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن وفاة الزوجة في الحال، قبل أن يفر المتهم من مكان الواقعة.
وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 22964 لسنة 2026 جنح قسم ثان شبرا الخيمة، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم.

القليوبية شبرا الخيمة جريمة قتل مسطرد محافظة القليوبية

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