محافظ القليوبية: لا خسائر أو تأثيرات جراء الزلزال وجميع المرافق تعمل بصورة طبيعية

أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن المحافظة لم ترصد أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات أو تأثيرات على المنشآت والمرافق العامة، وذلك عقب الهزة الأرضية التي شعر بها عدد من المواطنين فجر اليوم، والتي بلغت قوتها نحو 5.7 درجة على مقياس ريختر.

وأوضح المحافظ أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة تابعت الموقف منذ اللحظات الأولى، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديريات الخدمات، وكافة الجهات المعنية، حيث أكدت أعمال المتابعة أن جميع المرافق الحيوية والخدمات العامة تعمل بصورة طبيعية، ولم يتم تسجيل أي بلاغات بشأن وقوع أضرار.

وشدد محافظ القليوبية على استمرار رفع درجة الجاهزية والمتابعة المستمرة، والتنسيق مع الجهات المختصة لرصد أي مستجدات، مؤكدًا أن المحافظة تتعامل بكل الجدية مع أي بلاغات قد ترد عبر غرف العمليات.

واختتم المحافظ تصريحاته مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل متابعة الموقف على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات، والحفاظ على سلامة المواطنين، واستمرار انتظام العمل بجميع المرافق والخدمات دون تأثر.