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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية: موقعان مقترحان لإنشاء سوق حضاري للباعة الجائلين واليوم الواحد

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

تفقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، موقعين مقترحين لإنشاء سوق حضاري متكامل، في إطار خطة المحافظة لإعادة تنظيم الأسواق والقضاء على العشوائية، وتوفير موقع منظم يستوعب الباعة الجائلين وسوق اليوم الواحد، بما يحقق الانضباط، ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

واستهل المحافظ الجولة بتفقد قطعة أرض بمنطقة رشاح سندهور، تبلغ مساحتها 1400 متر مربع، حيث اطلع على إمكانات الموقع ومدى ملاءمته لإقامة سوق حضاري يسهم في الحد من الإشغالات والأسواق العشوائية، وتحقيق السيولة المرورية، وتوفير بيئة تجارية منظمة وآمنة تخدم الباعة والمترددين.
 

وتفقد المحافظ قطعة أرض أخرى بمساحة ثلاثة أفدنة ونصف، تقع على طريق قليوب – شبين القناطر، بحري الطريق وقبلي السكة الحديد، ووجّه بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة المرافق والشبكات الأرضية، وإجراء رفع مساحي دقيق لكامل الموقع، تمهيدًا لاستكمال الدراسات الفنية والهندسية اللازمة، واختيار الموقع الأنسب لتنفيذ المشروع، بما يضمن إنشاء سوق حضاري متكامل يستوعب الباعة الجائلين وسوق اليوم الواحد، ويسهم في تحقيق الانضباط، وتحسين الحركة المرورية، والارتقاء بالمشهد الحضاري للمنطقة.


وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة تواصل تنفيذ خطتها لتطوير الأسواق ورفع كفاءة الخدمات، من خلال إنشاء أسواق حضارية متكاملة تقضي على مظاهر العشوائية، وتوفر بيئة مناسبة للباعة والمترددين، بما يحقق الصالح العام، ويواكب جهود الدولة في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية الباعة الجائلين الأسواق العشوائية

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